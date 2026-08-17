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ССО взяли в полон 30 окупантів та звільнили населений пункт на Донеччині (відео)

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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ССО взяли в полон 30 окупантів та звільнили населений пункт на Донеччині (відео)
Загарбники, які чинили активний опір, були повністю знищені
скриншот з відео

Воїни 3-го полку ССО очистили Андріївку-Клевцовевід загарбників

Воїни Сил спеціальних операцій Збройних Сил України провели успішну комплексну операцію зі звільнення населеного пункту Андріївка-Клевцове на Донеччині, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу командування ССО.

«На Олександрівському напрямку окупанти поступово просочувалися в населений пункт та займали позиції. Оператори 3-го полку ССО у взаємодії з одним із центрів психологічних операцій ССО провели комплексну операцію зі звільнення населеного пункту. На відео – наземна фаза операції: просування спецпризначенців, витіснення противника з позицій та відновлення контролю над територією», – йдеться в повідомленні.

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У результаті бою 30 російських військовослужбовців вирішили скласти зброю та здалися в полон, а ті загарбники, які чинили активний опір, були повністю знищені.

Нагадаємо, ЗСУ внаслідок наступальної операції на Олександрівському напрямку від початку року звільнили 26 сіл у трьох областях України – загалом звільнили 745 кв. км території. Щонайменше 9550 окупантів було ліквідовано, ще понад 6600 – поранено. Частину російських військових узяли в полон, поповнивши обмінний фонд України.

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Теги: ЗСУ Донеччина звільнення наступ полон

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