Загинули мати та 13-річний хлопчик: винуватицю смертельної ДТП на трасі «Київ – Чоп» позбавили волі

Винуватиця аварії проведе 8 років за гратами

На Закарпатті суд вирок 31-річній водійці, з вини якої у ДТП загинули мати та її 13-річний син, повідомляє «Главком» з посиланням на Закарпатську обласну прокуратуру.

Винувату у порушенні правил безпеки дорожнього руху засуджено до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

Трагічна подія сталася 27 грудня 2025 року на автодорозі «Київ – Чоп». Керуючи автомобілем Nissan Pathfinder, засуджена грубо порушила правила дорожнього руху та виїхала на зустрічну смугу. Там вона зіткнулася з автомобілем родини з Вінниці, яка поверталася додому після відпустки.

У момент аварії авто потерпілих рухалося власною смугою, а всі пасажири були пристебнуті пасками безпеки. Попри це, від отриманих травм 13-річний хлопчик загинув безпосередньо на місці події. Його 48-річна мати померла в лікарні за кілька годин, так і не приходячи до тями. Батько, який перебував за кермом, отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Керівник Закарпатської обласної прокуратури Мирослав Пацкан під час судових дебатів наголосив на непоправності наслідків цієї аварії, підкресливши, що чоловік в один момент втратив практично всю свою сім'ю.

Окрім призначеного терміну покарання, суд частково задовольнив цивільні позови потерпілого щодо відшкодування моральної шкоди. До моменту набрання вироком законної сили винуватиця ДТП перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, попри позитивну динаміку порівняно з 1990-ми, ситуація з безпекою на українських дорогах і сьогодні лишається гострою – про це детально писав «Главком» у колонці «Математика смертності: що не так із безпекою на українських дорогах». Лише за перші чотири місяці 2025 року на дорогах України загинули 815 людей, ще понад 8,3 тисячі дістали поранення.