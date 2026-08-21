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Краматорськ: кількість загиблих після удару РФ зросла

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Краматорськ: кількість загиблих після удару РФ зросла
Окупанти застосували авіабомби, умисно скерувавши їх на цивільних
фото: ДСНС

Російські війська дев’ять разів атакували місто авіабомбами

У Краматорську Донецької області зросла кількість загиблих унаслідок російського удару 20 серпня. Під час розбору завалів рятувальники дістали тіло ще однієї жінки. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, пише «Главком».

Російські війська почали атакувати місто близько 10:50. Загалом зафіксовано дев’ять ударів. За попередніми даними, окупанти застосували авіабомби ФАБ-250 з універсальними модулями планування та корекції.

Унаслідок атаки також постраждали 11 людей. Одну жінку рятувальники знайшли під завалами живою та змогли дістати. Іншу потерпілу, на жаль, врятувати не вдалося. Російські удари пошкодили житлову та цивільну інфраструктуру міста. За даними начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, пошкоджено 26 приватних і багатоквартирних будинків, автомобілі, торговельні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури.

Рятувальники продовжували працювати на місцях влучань, розбираючи завали та перевіряючи, чи не залишилися під ними інші люди. Саме під час цих робіт і знайшли тіло загиблої жінки. Краматорськ регулярно зазнає російських атак. Напередодні, 13 серпня, окупанти також завдали по місту та селищу Біленьке серію авіаударів. Тоді загинула щонайменше одна людина, а кількість поранених згодом зросла до 22. Пошкоджень зазнали десятки житлових будинків, транспорт, магазини та інші цивільні об’єкти.

У Краматорську та громаді досі залишаються цивільні мешканці, хоча через постійні російські удари влада закликає людей евакуюватися у безпечніші регіони. За фактом чергової атаки російських військ правоохоронці встановлюють остаточні наслідки та документують воєнний злочин. Варто нагадати, що окупанти вдарили по цивільних не лише у Краматорську, але й у Слов’янську.

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Теги: війна Донбас бомбардування

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