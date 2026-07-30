Під завалами у Львові знайдено тіло працівника поліції

Рятувальники деблокували загиблого після багатогодинної пошукової операції на місці російського ракетного удару

У Львові завершилася пошуково-рятувальна операція на місці російського ракетного удару. Рятувальники деблокували з-під завалів житлового будинку тіло 35-річного працівника поліції Львівщини Володимира Шандри. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис мера Львова Андрія Садового.

«На жаль, маємо підтверджену трагічну звістку. Під завалами будинку на вулиці Патона рятувальники деблокували тіло 35-річного Володимира Шандри – працівника поліції Львівщини. Щирі співчуття рідним, близьким і колегам Володимира», – повідомив очільник області.

Загиблий працював у поліції Львівської області. Інших подробиць про обставини його загибелі наразі не повідомляють.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Під ударами опинилися Київ, Львів, Полтавщина, Кривий Ріг, Харків, Вінниця, Суми, Рівненщина, Івано-Франківщина та інші регіони. Внаслідок обстрілів загинули й постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, підприємства та виникли масштабні пожежі.

У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє постраждали. Унаслідок обстрілу Полтавщини загинула одна людина, також пошкоджено термінал «Нової пошти». Окупанти ударили балістичною ракетою по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу, де загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей.

Внаслідок атаки на Львів пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі, під завалами опинилися люди. Відомо про постраждалих, триває пошуково-рятувальна операція.