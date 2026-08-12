Військові повідомили, які 26 сіл звільнили під час наступу, та показали відео

Наступальна операція на Олександрівському напрямку триває з 29 січня 2026 року

Десантно-штурмові війська показали кадри наступальної операції на Олександрівському напрямку та оприлюднили перелік 26 населених пунктів, які вдалося повернути під контроль України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

За даними військових, наступальна операція розпочалася 29 січня і триває досі. Її проводять відповідно до оперативного задуму під загальним керівництвом головнокомандувача ЗСУ та Генерального штабу.

За час наступу Сили оборони відновили контроль над понад 745 кв. км української території та 26 населеними пунктами. Зокрема, звільнено 12 сіл у Дніпропетровській області, 10 – у Донецькій та чотири – у Запорізькій. Крім того, на території площею понад 300 кв. км українські військові проводили пошук та знищення російських підрозділів, яким вдалося проникнути в тилову смугу.

Підрозділи Десантно-штурмових військ відновили контроль над населеними пунктами Толстой, Новохатське, Грушівське, Зірка, Зелений Гай, Піддубне, Мирне, Цегельне, Привілля, Злагода, Красногірське, Привільне, Новогригорівка, Степове, Калинівське, Березове, Новомиколаївка, Воскресенка, Олександроград та Ялта.

Підрозділи Штурмових військ взяли під контроль Рибне, Маліївку, Січневе, Тернове, Новогеоргіївку та Запорізьке.

Військові також оприлюднили кадри наступальної операції. На ньому, зокрема, показано українських захисників та прапори України у звільнених населених пунктах. У військах уточнили, що з міркувань безпеки деякі прапори для зйомки встановлювали на безпечній відстані від реальних місць розташування українських підрозділів.

У ДШВ зазначили, що прорвати російську оборону та розвинути наступ вдалося завдяки плануванню операції, роботі розвідки та штабів, підготовці особового складу, організації вогневого ураження й взаємодії між підрозділами.

«Кожен етап операції був спланований до найменших деталей. Злагоджена робота штабів, розвідки, підрозділів об'єднаної вогневої підтримки та штурмових груп дозволила зберегти ініціативу, нав'язати противнику власний темп бою й успішно виконати поставлені бойові завдання», – заявив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майор Олег Апостол.

Наразі наступальна операція продовжується. Українські військові завдають ударів по логістиці, живій силі та техніці російських військ, а також по пунктах управління, місцях запуску безпілотників, позиціях їхніх операторів і системах ППО, РЕБ та РЕР.

Раніше Зеленський повідомив про значні втрати російських військ під час операції. За його даними, щонайменше 9550 окупантів було ліквідовано, ще понад 6600 – поранено. Частину російських військових узяли в полон, поповнивши обмінний фонд України.