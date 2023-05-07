Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни скинули п’ять керованих авіабомб на село в Херсонській області

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни скинули п’ять керованих авіабомб на село в Херсонській області
Через терористичний удар було вщент знищено 3 житлових будинки
фото з відкритих джерел

Ніхто з цивільних через обстріл Кізомису не постраждав

Російські терористи у неділю, 7 травня, скинули на село Кізомис Херсонської області 5 керованих авіабомб. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни скинули п’ять керованих авіабомб на село в Херсонській області фото 1

Через терористичний удар було вщент знищено 3 житлових будинки, ще 4 оселі місцевих пошкоджено. Також перебито газогін.

Прокудін зауважив, що ніхто з цивільних через обстріл Кізомису не постраждав.

«Також російська артилерія вдарила поблизу села Янтарне, через що поранення отримала 62-річна жінка. Лікарі надали потерпілій меддопомогу та залишили вдома», – додав голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, зранку 3 травня російські війська почали масивно обстрілювати місто Херсон та населені пункти області. 

Також вдень між селами Степанівка та Музиківка під ворожим обстрілом опинилася бригада енергетиків. Вони лагодили електромережі після чергових атак армії РФ, аби забезпечити людей світлом. 

Читайте також: Масований обстріл Херсонщини: вже відомо про 23 загиблих, оголошено триденну жалобу

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інформація про обсяги руйнувань уточнюється
Росіяни скинули авіабомби на село Кізомис, обстріляли Херсон
1 травня, 20:22
На Донеччині від обстрілу пошкоджено 36 житлових будинків
На Херсонщині росіяни вбили групу піротехніків, ракети на Миколаївщині: ситуація в регіонах
Сьогодні, 10:26
Українська авіація розгромила окупантів на Херсонщині: росіяни втратили зброю й техніку
Українська авіація розгромила окупантів на Херсонщині: росіяни втратили зброю й техніку
Сьогодні, 11:37

Події в Україні

Росіяни скинули п’ять керованих авіабомб на село в Херсонській області
Росіяни скинули п’ять керованих авіабомб на село в Херсонській області
Ворог обстрілює Бахмут запалювальними та фосфорними боєприпасами – Генштаб
Ворог обстрілює Бахмут запалювальними та фосфорними боєприпасами – Генштаб
Як Путін перейменує СВО: окупант розповідає дружині чутки з фронту (перехоплення)
Як Путін перейменує СВО: окупант розповідає дружині чутки з фронту (перехоплення)
Росія накопичує ракети: Буданов розповів, коли вона може атакувати
Росія накопичує ракети: Буданов розповів, коли вона може атакувати
Україну відвідав генеральний інспектор Бундесверу: що йому показував Залужний
Україну відвідав генеральний інспектор Бундесверу: що йому показував Залужний
Двічі був у полоні: неймовірна історія звільненого захисника «Азовсталі»
Двічі був у полоні: неймовірна історія звільненого захисника «Азовсталі»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Буданов розповів про смертельну хворобу Путіна
8863
Тривожна ніч у Києві. Влада повідомила про збиту ворожу ціль
6707
7 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6196
СБУ затримала Гонсало Ліру. Що далі?
6063
Ракетна атака на Україну та вибухи в Криму: головне за ніч
4671
У Києві та більшості областей оголошувалася повітряна тривога: РФ підняла бомбардувальники

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
Сьогодні, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
Сьогодні, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
Сьогодні, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
Сьогодні, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
Сьогодні, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
Сьогодні, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту