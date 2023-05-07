Росіяни скинули п’ять керованих авіабомб на село в Херсонській області

Через терористичний удар було вщент знищено 3 житлових будинки

Ніхто з цивільних через обстріл Кізомису не постраждав

Російські терористи у неділю, 7 травня, скинули на село Кізомис Херсонської області 5 керованих авіабомб. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Через терористичний удар було вщент знищено 3 житлових будинки, ще 4 оселі місцевих пошкоджено. Також перебито газогін.

Прокудін зауважив, що ніхто з цивільних через обстріл Кізомису не постраждав.

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«Також російська артилерія вдарила поблизу села Янтарне, через що поранення отримала 62-річна жінка. Лікарі надали потерпілій меддопомогу та залишили вдома», – додав голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, зранку 3 травня російські війська почали масивно обстрілювати місто Херсон та населені пункти області.

Також вдень між селами Степанівка та Музиківка під ворожим обстрілом опинилася бригада енергетиків. Вони лагодили електромережі після чергових атак армії РФ, аби забезпечити людей світлом.