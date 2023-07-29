Рятувальники показали, як розміновують річки та озера (відео)

В Україні близько 14 тис. кв. км річок та озер, в яких можуть бути вибухонебезпечні предмети. Про це повідомляє ДСНС України.

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Рятувальники зазначають, що шукати вибухонебезпечні предмети під водою набагато важче, ніж на суші.

Рятувальники роблять це за допомогою водних дронів.

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Нагадаємо, Литва оголосила про створення коаліції з розмінування для допомоги Києву.

Також Австрія заявила, що готова допомогти у розмінуванні територій України, зокрема разом із Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Деякі експерти вважають, що розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів.