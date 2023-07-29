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Рятувальники показали, як розміновують річки та озера (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рятувальники показали, як розміновують річки та озера (відео)
Рятувальники шукають снаряди за допомогою водних дронів
фото: скріншот із відео

В Україні близько 14 тис. кв. км річок та озер, в яких можуть бути вибухонебезпечні предмети. Про це повідомляє ДСНС України.

Рятувальники зазначають, що шукати вибухонебезпечні предмети під водою набагато важче, ніж на суші.

Рятувальники роблять це за допомогою водних дронів.

Нагадаємо, Литва оголосила про створення коаліції з розмінування для допомоги Києву.

Також Австрія заявила, що готова допомогти у розмінуванні територій України, зокрема разом із Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Деякі експерти вважають, що розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів.

Теги: замінування рятувальники ДСНС річка водойма

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