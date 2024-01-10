На Харківщині окупанти вбили керованими авіабомбами 48-річну жінку (фото)

Через ворожий обстріл у сільській школі виникла пожежа

Росіяни пошкодили авіабомбами приватні будинки, магазин, школу

Російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по селу Вільхуватка на Харківщині. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Як повідомив глава ОВА, внаслідок ворожої атаки загинула 48-річна жінка.

Загарбники вдарили керованими авіабомбами по селу Вільхуватка фото: Telegram/ Олег Синєгубов

Також пошкоджено 10 приватних будинків, магазин. За словами Синєгубова, через ворожий обстріл у школі виникла пожежа.

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Зараз на місці працюють екстрені служби.

Внаслідок атаки пошкоджено 10 приватних будинків фото: Telegram/ Олег Синєгубов

Як повідомлялося, російська армія увечері 9 січня завдала ударів по Харкову, унаслідок яких зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру. Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів, попередньо із ЗРК С-300 з території Білгорода.