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На Харківщині окупанти вбили керованими авіабомбами 48-річну жінку (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Харківщині окупанти вбили керованими авіабомбами 48-річну жінку (фото)
Через ворожий обстріл у сільській школі виникла пожежа
фото: Telegram/ Олег Синєгубов

Росіяни пошкодили авіабомбами приватні будинки, магазин, школу

Російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по селу Вільхуватка на Харківщині. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомив глава ОВА, внаслідок ворожої атаки загинула 48-річна жінка.

Загарбники вдарили керованими авіабомбами по селу Вільхуватка
Загарбники вдарили керованими авіабомбами по селу Вільхуватка
фото: Telegram/ Олег Синєгубов

Також пошкоджено 10 приватних будинків, магазин. За словами Синєгубова, через ворожий обстріл у школі виникла пожежа.

Зараз на місці працюють екстрені служби.

Внаслідок атаки пошкоджено 10 приватних будинків
Внаслідок атаки пошкоджено 10 приватних будинків
фото: Telegram/ Олег Синєгубов

Як повідомлялося, російська армія увечері 9 січня завдала ударів по Харкову, унаслідок яких зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру. Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів, попередньо із ЗРК С-300 з території Білгорода.

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Теги: Харківщина окупанти авіаудар війна

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