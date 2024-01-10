На Харківщині окупанти вбили керованими авіабомбами 48-річну жінку (фото)
Росіяни пошкодили авіабомбами приватні будинки, магазин, школу
Російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по селу Вільхуватка на Харківщині. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Як повідомив глава ОВА, внаслідок ворожої атаки загинула 48-річна жінка.
Також пошкоджено 10 приватних будинків, магазин. За словами Синєгубова, через ворожий обстріл у школі виникла пожежа.
Зараз на місці працюють екстрені служби.
Як повідомлялося, російська армія увечері 9 січня завдала ударів по Харкову, унаслідок яких зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру. Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів, попередньо із ЗРК С-300 з території Білгорода.
Коментарі — 0