Генпрокурор розповів, скільки українців загинуло від «дронового сафарі»

Найбільше таких злочинів зафіксовано на Херсонщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині

Кравченко: з початку 2026 року зафіксовано понад 2 600 атак дронами по цивільних

Атака російського дрона на 52-річного продавця на ринку в Херсоні стала однією з понад 2 600 атак дронами по цивільних жителях України з початку 2026 року. Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Кравченко у Telegram, пише «Главком».

Що сталося в Херсоні

Вранці 4 серпня на звичайному ринку в Херсоні російський дрон атакував 52-річного продавця. За словами генпрокурора, безпілотник довго кружляв над ринком, вичікуючи момент удару.

скриншот із відео

«Він кружляв. Вичікував. І вдарив. Не по військовому об'єкту. Не по техніці. По цивільній людині, яка не мала жодного стосунку до армії», – заявив Руслан Кравченко.

Чоловік отримав вибухову травму, контузію та осколкові поранення, йому надали медичну допомогу. Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

«Дронове сафарі» на цивільних

За словами Кравченка, це не поодинокий випадок жорстокості окремого оператора дрона, а системна практика російської армії.

«Дистанційні вбивства мирного населення за допомогою FPV-дронів стали методом терору на прифронтових територіях», – каже генпрокурор.

За його даними, з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 16 тис. кримінальних проваджень за атаками дронів малого радіуса дії по цивільних. Найбільше таких злочинів на Херсонщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

Динаміка злочинів за роками:

2022–2023 роки – 187;

2024 рік – 2 685;

2025 рік – 7 787.

«Це не випадковість і не "побічний ефект" бойових дій. Це обрана тактика російських злочинців, яка триває досі», – наголосив Кравченко.

З початку 2026 року зафіксовано вже 2 614 таких злочинів. Постраждали майже 7 тис. людей, серед них – 179 дітей. Загинули 967 людей, зокрема 10 дітей, уточнив генпрокурор.

На кого «полює» Росія

Особливо прицільно країна-агресорка атакує:

медичних працівників;

рятувальників;

поліцейських та журналістів;

комунальників;

представників гуманітарних місій.

Кравченко також повідомив про 43 випадки застосування російськими операторами БпЛА тактики подвійного удару – коли дрон повторно атакує місце першого влучання, зокрема рятувальників і медиків, які прибувають на допомогу постраждалим.

Завдання правоохоронців – встановити оператора дрона, підрозділ і весь ланцюг командування, який віддав наказ. За аналогією з розслідуванням ракетного удару по селу Гроза, прокуратура прагне довести відповідальність не лише виконавців, а й командування.

«У низці кримінальних проваджень імена вже відомі. Відповідальність за ці злочини буде невідворотною», – резюмував Кравченко.

Нагадаємо, того ж дня президент Володимир Зеленський прокоментував відео атаки на продавця в Херсоні, назвавши дії росіян «сафарі» на людей та закликавши світ реагувати на кожен такий факт.