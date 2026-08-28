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Військовий аеродром Енгельс атакували безпілотники: працює російська ППО

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Військовий аеродром Енгельс атакували безпілотники: працює російська ППО
Аеродром розташований приблизно за 600 км від кордону з Україною
фото: Exilenova+

На базі дислокується стратегічна авіація РФ, яка завдає ракетних ударів по Україні

У Саратовській області Росії вночі 28 серпня пролунала серія вибухів, у районі Енгельса працює протиповітряна оборона. Місцеві Telegram-канали повідомляють про атаку безпілотників на військовий аеродром «Енгельс-2» та непідтверджене можливе займання бомбардувальника Ту-95. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Exilenova+ та Supernova+.

За наявними даними, безпілотники атакували район військового аеродрому «Енгельс-2» поблизу однойменного міста. Очевидці повідомляють про численні вибухи, а також про роботу російської протиповітряної оборони.

Окремі Telegram-канали пишуть, що на території бази міг зайнятися один зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Ця інформація наразі не має офіційного підтвердження. Так само поки невідомо, чи є на аеродромі інші пошкодження або втрати авіатехніки.

Російська влада станом на момент публікації офіційно не повідомила про наслідки атаки.

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Чому «Енгельс-2» є важливою ціллю

Аеродром «Енгельс-2» – одна з ключових баз стратегічної авіації Росії, розташована приблизно за 600 км від кордону з Україною. На базі дислокуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, а раніше «Главком» також повідомляв про присутність на об'єкті Ту-22М3.

Ту-95МС та Ту-160 Росія використовує як носії крилатих ракет: зокрема, Ту-95МС запускають ракети Х-101, Х-555 та Х-55, якими російські війська регулярно завдають ударів по території України. Саме з «Енгельса» неодноразово здійснювалися пуски ракет по українських містах.

Тому атаки на цю авіабазу мають особливе значення: йдеться не просто про військовий об'єкт у глибині Росії, а про одну з ключових інфраструктурних ланок російської стратегічної авіації.

«Енгельс-2» не вперше опинився під ударом

Аеродром регулярно ставав ціллю атак після початку повномасштабного вторгнення. У грудні 2022 року авіабазу вражали двічі – удар 26 грудня пошкодив п'ять бомбардувальників Ту-95МС, знищив диспетчерську вежу, загинули 17 росіян, ще 26 отримали поранення. У липні 2024-го безпілотники одночасно атакували три військові аеродроми РФ, серед яких був і «Енгельс». А в березні 2025 року відбулася одна з наймасштабніших атак за весь час – дрони СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили склад боєприпасів, після чого почалися пожежа й вторинна детонація.

У січні 2025 року Сили оборони також двічі завдавали ударів по пов'язаній з аеродромом інфраструктурі – було уражено нафтобазу «Кристал», яка забезпечувала паливом стратегічну авіацію РФ.

Останню перед нинішньою атаку на «Енгельс-2» зафіксували 16 липня 2026 року: тоді на території аеродрому виникла пожежа, а згодом Служба безпеки України заявила про знищення стратегічного бомбардувальника Ту-95. За даними СБУ, цей літак регулярно використовувався для запуску ракет Х-101 та Х-555 по Україні. Повну хронологію попередніх атак на авіабазу «Главком» також фіксував раніше.

Нагадаємо, 2 серпня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження аеродрому «Енгельс-2», назвавши його однією з ключових баз стратегічної авіації РФ.

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Теги: аеродром пожежа росія авіація літак військові

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