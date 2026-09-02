Від підпалів до замахів. Росія почала атакувати Європу, уникаючи прямої війни з НАТО

Від початку великої війни у Європі нарахували майже 500 підозрілих інцидентів, а Москва продовжує перевіряти, де проходить межа, після якої НАТО буде змушене відповісти

Росія систематично проводить диверсійні та гібридні операції на території Європи, намагаючись утримувати протистояння нижче порогу прямого збройного конфлікту з НАТО. Від початку повномасштабного вторгнення на континенті зафіксовано майже 500 відповідних інцидентів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міжнародну розвідувальну спільноту InformNapalm.

За даними OSINT-трекера Malcontent News, станом на 2 вересня у Європі нараховується 497 інцидентів від початку повномасштабної війни. Автори проєкту пов'язують 454 із них із російською та білоруською гібридною діяльністю. Ще у 44 випадках можливу причетність російських спецслужб продовжують розслідувати.

Йдеться не лише про диверсії. До переліку такої діяльності входять підпали, кібератаки, замахи, пошкодження критично важливої інфраструктури, глушіння GPS, втручання у вибори та порушення повітряного простору.

На зростання масштабів російської гібридної діяльності звернула увагу й Дослідницька служба Конгресу США. 11 серпня вона оприлюднила окремий звіт, присвячений російським операціям у Європі.

В одному з досліджень, на які посилається служба, йдеться про чотириразове зростання кількості таких атак лише між 2023 та 2024 роками.

Водночас перелік інцидентів продовжує поповнюватися. Лише протягом останніх тижнів підозрілі випадки сталися одразу в декількох європейських країнах.

15 серпня було здійснено підпал об'єкта Milrem Robotics в Естонії. 25 серпня вдалося зірвати спробу підпалу підприємства українського виробника безпілотників Skyeton у Словаччині.

31 серпня стався навмисний підпал заводу WB Electronics у Польщі. Справу розслідують як можливий тероризм та діяльність іноземної розвідки.

Наступного дня, 1 вересня, серія диверсій із використанням саморобних вибухових пристроїв була спрямована проти енергетичної інфраструктури поблизу комуни Єншвальде у федеральній землі Бранденбург на сході Німеччини.

Того ж дня Берлін офіційно заявив, що Росія стояла за серпневою атакою із застосуванням безпілотника з вибухівкою на український вантажний літак в аеропорту «Лейпциг/Галле».

У InformNapalm вважають, що йдеться про системну диверсійну кампанію, за допомогою якої Москва перевіряє межі того, що може дозволити собі на території європейських держав без достатньо жорсткої відповіді.

«Де-факто це вже війна проти країн НАТО – лише така, яку Москва намагається утримувати нижче порогу прямого збройного зіткнення», – зазначає спільнота.

Нагадаємо, раніше The Telegraph повідомляв, що Росія розпочала нову кампанію диверсій проти підприємств оборонної промисловості у країнах Європи. За оцінками західної розвідки, Москва дедалі частіше залучає до таких операцій представників місцевих злочинних угруповань.