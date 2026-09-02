Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Від підпалів до замахів. Росія почала атакувати Європу, уникаючи прямої війни з НАТО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Від підпалів до замахів. Росія почала атакувати Європу, уникаючи прямої війни з НАТО
Путін підійшов впритул до «порогу статті 5»
фото: АР

Від початку великої війни у Європі нарахували майже 500 підозрілих інцидентів, а Москва продовжує перевіряти, де проходить межа, після якої НАТО буде змушене відповісти

Росія систематично проводить диверсійні та гібридні операції на території Європи, намагаючись утримувати протистояння нижче порогу прямого збройного конфлікту з НАТО. Від початку повномасштабного вторгнення на континенті зафіксовано майже 500 відповідних інцидентів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міжнародну розвідувальну спільноту InformNapalm.

За даними OSINT-трекера Malcontent News, станом на 2 вересня у Європі нараховується 497 інцидентів від початку повномасштабної війни. Автори проєкту пов'язують 454 із них із російською та білоруською гібридною діяльністю. Ще у 44 випадках можливу причетність російських спецслужб продовжують розслідувати.

Йдеться не лише про диверсії. До переліку такої діяльності входять підпали, кібератаки, замахи, пошкодження критично важливої інфраструктури, глушіння GPS, втручання у вибори та порушення повітряного простору.

На зростання масштабів російської гібридної діяльності звернула увагу й Дослідницька служба Конгресу США. 11 серпня вона оприлюднила окремий звіт, присвячений російським операціям у Європі.

В одному з досліджень, на які посилається служба, йдеться про чотириразове зростання кількості таких атак лише між 2023 та 2024 роками.

Водночас перелік інцидентів продовжує поповнюватися. Лише протягом останніх тижнів підозрілі випадки сталися одразу в декількох європейських країнах.

15 серпня було здійснено підпал об'єкта Milrem Robotics в Естонії. 25 серпня вдалося зірвати спробу підпалу підприємства українського виробника безпілотників Skyeton у Словаччині.

31 серпня стався навмисний підпал заводу WB Electronics у Польщі. Справу розслідують як можливий тероризм та діяльність іноземної розвідки.

Наступного дня, 1 вересня, серія диверсій із використанням саморобних вибухових пристроїв була спрямована проти енергетичної інфраструктури поблизу комуни Єншвальде у федеральній землі Бранденбург на сході Німеччини.

Того ж дня Берлін офіційно заявив, що Росія стояла за серпневою атакою із застосуванням безпілотника з вибухівкою на український вантажний літак в аеропорту «Лейпциг/Галле».

У InformNapalm вважають, що йдеться про системну диверсійну кампанію, за допомогою якої Москва перевіряє межі того, що може дозволити собі на території європейських держав без достатньо жорсткої відповіді.

«Де-факто це вже війна проти країн НАТО – лише така, яку Москва намагається утримувати нижче порогу прямого збройного зіткнення», – зазначає спільнота.

Нагадаємо, раніше The Telegraph повідомляв, що Росія розпочала нову кампанію диверсій проти підприємств оборонної промисловості у країнах Європи. За оцінками західної розвідки, Москва дедалі частіше залучає до таких операцій представників місцевих злочинних угруповань.

Читайте також:

Теги: НАТО війна росія диверсія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навіть у разі проблем із одним із логістичних об'єктів інші частини системи зможуть продовжувати роботу
«Нова пошта» повідомила про зміни в роботі через російські удари
31 серпня, 08:08
Буданов підкреслив, що візит планувався в іншому місці, але був перенесений
Буданов розповів деталі візиту директора ЦРУ до Москви: головною темою була не Україна
27 серпня, 15:11
Російські війська атакували Херсонську ТЕЦ КАБом
Росія атакувала Херсонську ТЕЦ авіабомбою: є серйозні руйнування
26 серпня, 12:15
Пошкоджений унаслідок атаки дронів двоповерховий житловий будинок у Сумах
Росія масовано вдарила по Сумщині: пошкоджені будинки, є постраждалі
21 серпня, 03:40
Росія та Іран продовжують поглиблювати військове співробітництво
NBC News: Росія допомагає Ірану відновити ракетний арсенал для війни зі США
18 серпня, 15:07
У Києві повітряна тривога тривала 23 хвилини
У Києві повітряна тривога тривала 23 хвилини
17 серпня, 10:22
Бойовий дрон вибухнув у Молдові
Вибух бойового дрона сколихнув Молдову. Влада звинуватила РФ
10 серпня, 11:48
Момент атаки російського дрона на чоловіка у Херсоні
Російський дрон атакував чоловіка посеред Херсона: момент потрапив на відео (оновлено)
4 серпня, 10:35
Офіційні заяви Кремля щодо кількості добровольців залишаються розпливчастими
Німецький аналітик підрахував, скільки насправді росіян воює проти України
3 серпня, 22:40

Соціум

Навіщо директор ЦРУ таємно їздив до Москви: Держсекретар США розкрив деталі
Навіщо директор ЦРУ таємно їздив до Москви: Держсекретар США розкрив деталі
Голова Асоціації фермерів попередив про критичну ситуацію
Голова Асоціації фермерів попередив про критичну ситуацію
Росія поставила під загрозу світові поставки продовольства – Каллас
Росія поставила під загрозу світові поставки продовольства – Каллас
Від підпалів до замахів. Росія почала атакувати Європу, уникаючи прямої війни з НАТО
Від підпалів до замахів. Росія почала атакувати Європу, уникаючи прямої війни з НАТО
Авіакомпанії скасували десятки рейсів до Москви після попередження Зеленського
Авіакомпанії скасували десятки рейсів до Москви після попередження Зеленського
Радник президента Флеш розкрив слабкі місця реактивних шахедів
Радник президента Флеш розкрив слабкі місця реактивних шахедів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2026
103K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
83K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
81K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
Сьогодні, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Сьогодні, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Сьогодні, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Сьогодні, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Сьогодні, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Сьогодні, 11:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua