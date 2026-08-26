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У Білорусі почалася раптова перевірка армії, одна з бригад змінює дислокацію

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Білорусі почалася раптова перевірка армії, одна з бригад змінює дислокацію
Лукашенко раптово наказав перевірити боєготовність білоруської армії
фото: AP (ілюстративне)

Мінськ пов'язав раптову перевірку армії з візитом директора ЦРУ до Москви

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко 26 серпня наказав провести раптову перевірку бойової готовності збройних сил Білорусі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністерство оборони країни.

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що рішення нібито пов'язане з візитом директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа до Москви.

У межах перевірки одна з білоруських військових бригад має залишити пункт постійної дислокації та виконати низку завдань. Які саме завдання поставлять перед військовими, Вольфович не уточнив.

«Поки про них говорити не будемо. Все залежить від тих рішень, які ухвалюватимуть керівництво збройних сил, генеральний штаб та військові частини», – заявив він.

Особливу увагу під час перевірки планують приділити способам вогневого ураження потенційного противника. За словами Вольфовича, білоруські військові враховуватимуть досвід війни Росії проти України, а також бойових дій США проти Ірану.

Головним завданням перевірки він назвав оцінку готовності військових з'єднань та частин до ведення бойових дій у сучасних умовах. Водночас Вольфович закликав не панікувати через перевірку та запевнив, що «нічого надзвичайного» не відбувається.

Нагадаємо, у Гомельській області Білорусі поблизу кордону з Україною будують новий військовий полігон із залізничною інфраструктурою для приймання військових ешелонів. Проєкт передбачає окрему під'їзну колію, розраховану на 60 вагонів, та спеціальну платформу з пандусом, що дозволить швидко розвантажувати важку колісну й гусеничну техніку.

Крім того, Білорусь формує у Гомельській області 37-му окрему десантно-штурмову бригаду, яка має дислокуватися приблизно за 40 км від українського кордону. За словами командувача Сил спеціальних операцій Білорусі Олександра Іллюкевича, формування бригади розпочалося влітку 2025 року. Особовий склад уже призвано, офіцерів набрано, а підрозділи проходять підготовку. 

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Теги: Білорусь росія США Олександр Лукашенко армія ЦРУ диктатор Москва

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