Смартфони «шпигують», а криптовалюта – «псевдогроші». Донька Шойгу взялася навчати студентів

Юлія Шойгу з 2002 року вона очолює Центр екстреної психологічної допомоги МНС Росії

Підручник під редакцією Юлії Шойгу приписав технологічним компаніям «тотальне стеження», а вимкненим смартфонам – постійне визначення місцеперебування

Російських студентів у підручнику з основ безпеки життєдіяльності за 2026 рік попередили про нібито небезпеку використання Apple і Google, стеження через смартфони та особливості криптовалют. Посібник підготовлений під редакцією старшої доньки колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу Юлії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Що насправді смартфони й технокомпанії знають про користувачів

Журналісти проаналізували навчальний посібник і виявили в ньому низку спірних та неправдивих тверджень про технологічні компанії, роботу смартфонів і криптовалюти.

Зокрема, у підручнику стверджується, що Google, Apple та їхні бізнес-партнери відстежують «усі персональні дані користувачів (особисті, банківські)», а також контакти та інформацію про місцеперебування.

Однак можливість окремих застосунків отримувати доступ до певної інформації не означає, що Apple та Google автоматично отримують усі персональні й банківські дані користувачів. Наприклад, під час використання Apple Pay справжній номер банківської картки не зберігається в Apple і не передається компанії для проведення платежів.

Окремо автори посібника заявили, що технологічні компанії нібито отримують «усі персональні дані» користувачів, включно з листуванням через SMS.

Насправді звичайні SMS є послугою мобільного оператора, а не Apple чи Google. На Android доступ застосунків до SMS належить до дозволів високого ризику та обмежується правилами Google Play. Застосунок не може отримати такий доступ без спеціального дозволу.

Мікрофон, камера та геолокація: де перебільшують автори

Ще одне твердження стосується використання мікрофона та камери смартфона. У підручнику йдеться про те, що в пристрої «у пасивному режимі працює мікрофон», а вбудована камера «нерідко» здійснює запис.

Водночас доступ застосунків до мікрофона та камери потребує дозволу користувача і контролюється операційною системою. Під час використання цих компонентів iPhone та Android показують спеціальні індикатори. Сама можливість отримати доступ до мікрофона або камери не означає, що вони постійно записують користувача.

Автори підручника також стверджують, що навіть вимкнений смартфон «постійно визначає» місцеперебування за базовими станціями мобільного зв'язку та Wi-Fi з точністю до 50 метрів.

Деякі сучасні iPhone та Android справді можна протягом певного часу виявити після вимкнення за допомогою спеціальних мереж пошуку пристроїв. Однак це не означає, що кожен вимкнений смартфон продовжує звичайну геолокацію та постійно передає координати.

«Псевдогроші» та цифрові сліди: що не так із поясненнями підручника

Окремо в посібнику взялися пояснювати студентам принципи роботи криптовалют. Автори назвали їх «цифровими псевдогрошима» та заявили, що їхній курс залежить виключно від чуток і маніпуляцій в інформаційному просторі.

«Називати криптовалюту грошима неправильно – на відміну від грошей вона не забезпечена жодними активами, її цінність не залежить від держави», – йдеться у підручнику.

Водночас на ціну криптовалют впливають попит і пропозиція, ліквідність, стан фінансових ринків та новини. Рішення державних органів і зміни правил регулювання також здатні впливати на ціни, обсяги торгів та ліквідність криптовалют.

Формулювання про банківські рахунки, контакти та визначення місцеперебування з точністю до 50 метрів практично дослівно зустрічаються у книзі «Цифрова гігієна» Ігоря Ашманова та Наталії Касперської. У ній також стверджується, що Google та Apple нібито знають номери рахунків і залишки на них, а також мають доступ до всіх фотографій користувачів.

Водночас цифрові сліди справді існують. Смартфони, застосунки, сайти, пошукові системи та оператори зв'язку можуть збирати інформацію про місцеперебування, історію дій, контакти, технічні характеристики пристрою та інші відомості. Однак можливість збору певної інформації не означає, що Apple і Google автоматично знають абсолютно все про кожного користувача.

Нагадаємо, що Юлія Шойгу – старша донька колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу. З 2002 року вона очолює Центр екстреної психологічної допомоги МНС Росії. Вона брала участь у наданні психологічної допомоги після великих терактів, катастроф та інших надзвичайних ситуацій, зокрема після загибелі підводного човна «Курськ», захоплення заручників на Дубровці та авіакатастроф.