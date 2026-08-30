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Російський Брянськ атакували безпілотники

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Російський Брянськ атакували безпілотники
Пожежа у Брянську
скріншот з відео

Внаслідок атаки розгорілася пожежа 

У ніч на 30 серпня у російському Брянську пролунала серія вибухів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Після серії гучних вибухів у Брянську спалахнула пожежа. Над місцем займання здіймається густий стовп диму.

Перед інцидентом місцева влада попереджала про загрозу атаки безпілотників. Інформація про конкретній об'єкт ураження, руйнування наразі невідома.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня було завдано удару по великому логістичному комплексу компанії Ozon, розташованому в промисловому парку «Тюбе» у Дагестані. Загальна площа об’єкта становить близько 130 тис. кв. м.

Також вночі 24 серпня було атаковано логістичний центр Ozon в Адигеї, розташований поблизу селища Енем, площею близько 91 200 м². Об'єкт є одним із ключових вузлів компанії у регіоні.

Крім того, під удар потрапив ще один логістичний хаб Ozon, розташований у місті Невинномиськ Ставропольського краю.

До слова, найбільші російські маркетплейси звернулися до уряду РФ по фінансову допомогу через збитки від атак безпілотників. Асоціація цифрових платформ, до якої входять Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авіто» та «Купер», запропонувала запровадити прямі виплати з федерального бюджету та надати постраждалому бізнесу податкові послаблення.

Ozon – один із двох найбільших маркетплейсів Росії поряд із Wildberries. Після серії ударів по логістичних об'єктах конкурента компанія почала переміщувати дорогі товари зі складів до пунктів видачі та підвищила вартість страхування товарів продавців у 3,3 раза.

Теги: вибух росія пожежа

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