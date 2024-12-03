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Зеленський нагородив понад 400 захисників України, з них – 78 посмертно

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський нагородив понад 400 захисників України, з них – 78 посмертно
Указом президента України нагороджений 291 нацгвардієць, з них 71 – посмертно
фото: Офіс президента України

Указ президента №797/2024 від 2 грудня оприлюднений на сайті глави держави

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 402 захисників України із системи Міністерства внутрішніх справ, з них 78 – посмертно. Відповідний указ №797/2024 від 2 грудня оприлюднений на сайті глави держави.

  • Зокрема нагороджений 291 нацгвардієць, з них 71 – посмертно.
  • Також відзначений 61 поліцейський, з них четверо – посмертно.
  • Нагороджені 13 рятувальників, з них троє – посмертно. 
  • Крім того, відзначені 37 прикордонників.

Нагадаємо, 11 листопада Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 857 захисників України, 472 із них – посмертно. Відповідні укази №759/2024 та №760/2024 оприлюднені на сайті глави держави. 

До слова, Володимир Зеленський розглянув 22 петиції, які стосувалися присвоєння звання Героя України посмертно. З них лише один військовослужбовець отримав цю найвищу державну нагороду. Відповіді опубліковані на сайті електронних петицій 26-27 листопада. Звання Героя України було присвоєно Олексію Слющенку, чемпіону світу з пауерліфтингу, який у перші дні повномасштабного вторгнення добровільно пішов на фронт та став розвідником. 

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Теги: Володимир Зеленський Офіс президента державні нагороди

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