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Президент відвідав дивізіон Himars на Запорізькому напрямку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Президент відвідав дивізіон Himars на Запорізькому напрямку
Президент України Володимир Зеленський відвідав один із дивізіонів 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського
фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський відвідав один із дивізіонів 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського, оглянув техніку, заслухав доповідь та відзначив воїнів державними нагородами. Про це повідомляє Офіс президента України. 

Саме ця бригада першою в Україні одержала системи Himars і зараз забезпечує артилерійську підтримку оборони Запорізької та Донецької областей.

Глава держави заслухав доповідь командувача ОУВ «Таврія» Геннадія Шаповалова про виконані операції, зокрема з використанням далекобійних засобів, особливості застосування систем Himars  та динаміку постачання боєприпасів до них.

Глава держави заслухав доповідь командувача ОУВ «Таврія» Геннадія Шаповалова
Глава держави заслухав доповідь командувача ОУВ «Таврія» Геннадія Шаповалова
фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський також привітав захисників із Днем Сухопутних військ і нещодавнім Днем ракетних військ і артилерії та відзначив їх орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів і «За мужність» ІІІ ступеня.

«Дуже приємно бути у вас сьогодні, нагородити вас, подякувати вам за службу, за те, що захищаєте Україну, сім’ї всіх українців, нашу Батьківщину. Дякуємо вам. Бажаю вам здоров’я, витримки, міцності, перемоги. Нехай «хаймарси» не підводять, нехай б’ють ворожі цілі», – сказав Президент. 

Нагадаємо, 12 грудня українці святкують День Сухопутних військ, в який вшановують механізовані, танкові, ракетні та десантні війська, артилерію та інших військовослужбовців, які ведуть наземні операції.

Нагадаємо, запрошення до НАТО має стосуватися всієї України, при цьому дія Альянсу може поширюватись не на всю територію країни. Таку заяву президент Володимир Зеленський зробив під час інтерв'ю CBN. Зеленський наголосив, що керівництво країни розуміє, що Україна не стане членом НАТО, поки перебуватиме у стані війни.

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Теги: Запоріжжя українці Володимир Зеленський президент Офіс президента

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