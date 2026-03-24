Атака РФ на Львів: кількість постраждалих зросла
13 людей отримали поранення
У Львові зросла кількість поранених внаслідок російської атаки. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає «Главком».
«Вже 13 поранених в лікарнях Львова. Кількість постраждалих збільшується», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 березня вдень росіяни атакували Львів. За попередньою інформацією, постраждала спадщина ЮНЕСКО, є поранені.
Зокрема, у Вінниці та Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
До слова, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.
