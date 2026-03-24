Атака РФ на Львів: кількість постраждалих зросла

Наталія Порощук
Російська армія атакувала місто Львів
фото: Андрій Садовий/Telegram

13 людей отримали поранення

У Львові зросла кількість поранених внаслідок російської атаки. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає «Главком».

«Вже 13 поранених в лікарнях Львова. Кількість постраждалих збільшується», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 березня вдень росіяни атакували Львів. За попередньою інформацією, постраждала спадщина ЮНЕСКО, є поранені.

Зокрема, у Вінниці та Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

До слова, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.

Читайте також:

Читайте також

Коли закінчиться війна? Три реальні сценарії
Коли закінчиться війна? Три реальні сценарії
18 березня, 11:14
Смертельний наїзд прокурора на дітей на Львівщині: нові подробиці трагедії
Смертельний наїзд прокурора на дітей на Львівщині: нові подробиці трагедії
25 лютого, 00:58
В Ірані розпочалися масові заходи жалоби
Тисячі людей вийшли на вулиці після звістки про вбивство аятоли Хаменеї
1 березня, 09:39
Дії працівниці відповідають букві закону
Скандал у Львові: клієнт звинуватив клініку у ворожнечі через українську мову
8 березня, 16:15
Радник з питань зовнішньої політики Ірану Камаль Харазі заявив, що не бачить дипломатичного вирішення конфлікту зі США
Іран заявив про готовність до затяжної війни зі США
9 березня, 19:16
Завод «Кремній Ел» у російському Брянську виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів і БпЛА
Президент: Сирський щойно доповів про ураження російського заводу
10 березня, 18:38
ОАЕ призупинила операції на великому газовому родовищі через атаку БпЛА
ОАЕ призупинила операції на великому газовому родовищі через атаку БпЛА
17 березня, 03:27
Перша леді Сполучених Штатів Америки звернулася до Лукашенка
Лукашенко розповів, про що його особисто просила Меланія Трамп
20 березня, 20:41
Ізраїль і США синхронізували позиції щодо угоди з Іраном
Нетаньягу і Трамп обговорили угоду з Іраном
Вчора, 21:42

Атака РФ на Львів: кількість постраждалих зросла
Атака РФ на Львів: кількість постраждалих зросла
У низці областей повітряна тривога тривала майже п'ять годин
У низці областей повітряна тривога тривала майже п'ять годин
У Вінниці та Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
У Вінниці та Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
Атака на Львів: є поранені, постраждала спадщина ЮНЕСКО (фото, відео)
Атака на Львів: є поранені, постраждала спадщина ЮНЕСКО (фото, відео)
У Львові пролунали вибухи: працює ППО
У Львові пролунали вибухи: працює ППО
Сили оборони зачистили важливий населений пункт на Донеччині
Сили оборони зачистили важливий населений пункт на Донеччині

Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Сьогодні, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
