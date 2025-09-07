Головна Країна Події в Україні
Росіяни вдарили по підприємству у Запоріжжі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Ворог атакував Запоріжжя
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки пошкоджено приміщення цеху

У ніч на 7 вересня російські окупанти завдали повторного удару по місту Запоріжжя, яке тільки оговталось від попереднього обстрілу. Наслідки повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

Спершу Федоров повідомив, що у місті чутно вибухи. Ворог атакував Запоріжжя ударними дронами. Згодом в ОВА повідомили, що росіяни завдали ще один удар по Запоріжжю.

«Цього разу по одному із підприємств міста. Внаслідок атаки пошкоджено приміщення цеху. Попередньо, без постраждалих», – написав він.

Нагадаємо, носійські військові надвечір 6 вересня завдали удару по Запоріжжю. Місто було атаковане ворожими безпілотниками. 

За даними місцевої влади, кілька груп ворожих безпілотників рухалися в напрямку різних районів міста, зокрема Дніпровського, Заводського, Олександрівського та Вознесенівського. Під час атаки працювали сили протиповітряної оборони.

Пізніше ДСНС повідомила, що аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі завершено. 15 людей дістали поранень внаслідок атаки армії РФ по Запоріжжю, з них чотири людини госпіталізовані, ще 11 лікуються амбулаторно. 

Теги: Запоріжжя обстріл

