Атака на Запоріжжя: Зеленський розповів про наслідки

У Запоріжжі всі служби працюють на місці влучання у житлову п'ятиповерхівку

Зеленський про масовану атаку: майже 540 дронів та десятки ракет проти цивільних

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в ніч на 30 серпня російські війська завдали масованого удару по Україні, використавши «майже 540 дронів, 8 балістичних та 37 ракет інших типів». Внаслідок атаки постраждали 14 областей, а в Запоріжжі одна людина загинула та десятки були поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, у Запоріжжі всі служби працюють на місці влучання у житлову п'ятиповерхівку. Наразі відомо про одну загиблу та десятки постраждалих, серед яких є діти.

фото: ДСНС Дніпропетровщини

Президент також зазначив, що вночі сили ППО та екстрені служби працювали в інших регіонах. Від ударів постраждала цивільна інфраструктура, зокрема будинки та підприємства у Волинській, Дніпровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

фото: ДСНС Дніпропетровщини

У своєму зверненні Володимир Зеленський наголосив, що реакції світу на попередні обстріли було недостатньо. Він заявив, що «час, відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів, Москва використала для підготовки нових масованих ударів».

Президент закликав світову спільноту до «реальних дій». На його думку, єдиний спосіб відкрити «вікно можливості для дипломатії» – це запровадження жорстких тарифів проти тих, хто фінансує російську армію, а також дієвих банківських та енергетичних санкцій проти самої Москви.

«Ця війна не припиниться від політичних заяв – потрібні справжні кроки. Ми чекаємо на дії Америки, Європи і всього світу», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня російська окупаційна армія масовано атакувала Дніпро «шахедами» та ракетами.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що Дніпро та область перебувають під масованою атакою.

Також у ніч на 30 серпня російська окупаційна армія вдруге за ніч атакувала Запоріжжя безпілотниками та ракетами. Є руйнування та постраждалі. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти масовано атакували Запоріжжя різними видами озброєння. Як пише Федоров, через російські удари у місті на деяких вулицях зникло світло.