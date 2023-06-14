Руїни та пожежі: рятувальники показали наслідки удару по Одесі (фото)

За попередньою інформацією, в Одесі троє загиблих та 13 постраждалих

Рятувальники ліквідували займання складського приміщення торговельної мережі, спричинене ракетним ударом по Одещині. Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.

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За попередньою інформацією, троє загиблих та сім постраждалих.

Також відбулось руйнування будівлі бізнес-центру та загорання автомобіля на парковці. За попередньою інформацією, шість осіб постраждало.

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фото: ДСНС

На місці працюють психологи ДСНС.

Нагадаємо, ворог спрямував на Одесу чотири «Калібри» з корабля в Чорному морі.

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Є влучання ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж.

Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.

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Раніше повідомлялося, що російські загарбники вдарили по Одесі ракетами «Калібр» із акваторії Чорного моря. Попередньо, наші захисники збили дві ворожі цілі.