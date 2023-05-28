Пожежі, пошкоджені автівки і вибиті вікна: наслідки падіння уламків на Київщині (фото)

Оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків падіння уламків

Унаслідок падіння уламків збитих над Київщиною дронів, в одній із громад є незначні пошкодження приватного будинку. Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

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«Фактів влучань не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків в одній із громад є незначні пошкодження приватного будинку – вибиті вікна, в іншій – вибило вікна в одному із закладів харчування», – зазначив Кравченко.

Він також наголосив, що завдяки ефективній роботі ППО всі ворожі цілі були знищені. За словами Кравченка, відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків атаки. Власникам пошкоджених будівель буде надана вся необхідна допомога.

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Крім того, падіння уламків призвело до лісової пожежі та займання трав’яної підстилки в декількох місцях. Вони оперативно локалізовані.

Також зафіксовано загоряння причепу вантажного автомобіля – пожежа ліквідована, ще в одній з автівок пошкоджені вікна. Оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків падіння уламків.

Також за даними ДСНС, у Голосіївському районі рятувальники ліквідували пожежу на території підприємства на площі 1200 кв.м.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні у ніч проти 28 травня росіяни випустили 54 дрони-камікадзе. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину.