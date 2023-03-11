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Росіяни вдруге за день обстріляли Запоріжжя: пошкоджено промисловий об’єкт

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни вдруге за день обстріляли Запоріжжя: пошкоджено промисловий об’єкт
Наслідки ворожого обстрілу інфраструктури Запоріжжя
фото: Офіс Генерального прокурора

Попередньо, окупанти поцілили двома ракетами ЗРК С-300

У суботу, 11 березня, росіяни вкотре вдарили по інфраструктурі Запоріжжя. Унаслідок обстрілу зазнали руйнувань територія та приміщення одного з промислових об’єктів, пошкоджено газопровід. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За даними слідства, 11 березня 2023 року близько 15:20 військовослужбовці збройних сил РФ знову здійснили цільове ураження інфраструктури Запоріжжя. Через обстріл зазнали руйнувань територія та приміщення одного з промислових об’єктів, пошкоджено газопровід», – йдеться в повідомленні.

Попередньо, окупанти застосували дві ракети ЗРК С-300.

Зазначається, що за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, що удень 11 березня окупанти обстріляли об'єкт життєзабезпечення Запоріжжя. Попередньо, ракетами С-300. В одному з районів міста сталося загоряння.

До слова, триває 381-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Злочинний російський уряд не відмовляється від своїх намірів щодо окупації території України шляхом застосування як своїх власних збройних сил та ПВК, так і збройних формувань квазіреспублік, продовжуючи вести повномасштабну збройну агресію проти України.

Теги: Запоріжжя окупанти обстріл

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