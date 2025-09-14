Келлог визнав Україну світовим лідером у технологіях дронів

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог підкреслив, що поява дронів повністю змінила картину на полі бою

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України, Кіт Келлог, заявив, що Україна вийшла на перше місце у світі за технологіями безпілотників. На конференції YES 2025 він визнав, що Сполучені Штати «серйозно відстають» у цій сфері, передає «Главком».

«Ми відстаємо, відстаємо серйозно. Українці є світовими лідерами в технологіях дронів. Кожен час має свої головні активи. Колись це була артилерія, колись авіаносці, а зараз це дрони», – сказав генерал.

За словами Келлога, поява дронів повністю змінила картину на полі бою. Броньована техніка, яка раніше не мала верхнього захисту, тепер вразлива для атак з будь-якого напрямку, як від безпілотників, так і від артилерії.

Американський генерал наголосив на важливості обміну технологіями і високо оцінив досягнення українців. «Я був у командних центрах, спостерігав, як організована робота. Це виглядає як відеогра: підстрелив танк, випив коли. Це серйозно змінює рівняння на полі бою. Варто віддати належне українцям, вони тут багато чого досягли», – підсумував Кіт Келлог.

Раніше спеціальний представник Дональда Трампа, Кіт Келлог, висловив думку, що Китай може відіграти ключову роль у припиненні війни в Україні. За його словами, якби Пекін припинив свою підтримку Росії, конфлікт міг би завершитися вже наступного дня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Келлога під час Щорічної конференції YES 2025, організованої Фондом Віктора Пінчука.

Келлог зазначив, що у партнерстві між Китаєм і Росією саме РФ є «молодшим партнером». Він пояснив це тим, що КНР має значну економічну, військову та історичну перевагу.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп почав сумніватися в тому, що здатний вплинути на главу Кремля Володимира Путіна щодо питання війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Видання зазначає, що, попри обіцянки покласти край війні в Україні, Трамп останнім часом, судячи з усього, засумнівався в здатності впливати на Путіна. Він зізнався своїм довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення глави Кремля до миру.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, але лише тоді, коли всі країни НАТО зроблять те саме та припинять купувати російську нафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Дональда Трампа.

Трамп наголосив, що НАТО має діяти рішучіше, щоб зупинити війну в Україні. Він закликав Альянс повністю відмовитися від імпорту російської нафти, а також запровадити тарифи у 50–100% на товари з Китаю. За його словами, ці тарифи можна буде скасувати після завершення війни.