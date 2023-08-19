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Міська рада Чернігова відмежувалася від виставки дронів, яку обстріляли росіяни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міська рада Чернігова відмежувалася від виставки дронів, яку обстріляли росіяни
Пресслужба Чернігівської міської ради повідомила, що виставку дронів не погоджували з органами місцевої влади
фото з відкритих джерел

Чернігівська міська рада та звільнений міський голова Атрошенко перебувають у тривалому конфлікті з обласною військовою адміністрацією

У суботу, 19 серпня, росіяни обстріляли центр Чернігова, де проходила виставка дронів DemoDay. Як стверджує одна з організаторок події Марія Берлінська, захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою. Однак о 14:02 у Telegram-каналі пресслужба Чернігівської міської ради повідомила, що виставку не погоджували з органами місцевої влади.

Міськрада Чернігова не давала дозвіл на проведення виставки дронів
Міськрада Чернігова не давала дозвіл на проведення виставки дронів
фото: скріншот

«Проведення виставки, яка відбувалася сьогодні, 19 серпня 2023 року, у місті, з Чернігівською міською радою не погоджувалося. Жодних дозволів не надавалося», – повідомила пресслужба міськради.

Згодом Марія Берлінська відредагувала пост у Facebook. Вона уточнила, що дозвіл на проведення виставки надала військова-цивільна адміністрація (ВЦА).

Берлінська відредагувала та оновила свій попередній пост щодо виставки дронів у Чернігові
Берлінська відредагувала та оновила свій попередній пост щодо виставки дронів у Чернігові
фото: скріншот
Берлінська відредагувала та оновила свій попередній пост щодо виставки дронів у Чернігові
Берлінська відредагувала та оновила свій попередній пост щодо виставки дронів у Чернігові
фото: скріншот

«Бачу офіційну заяву міської ради, з ними справді не погоджувалось. Погоджувалось з ВЦА як і належить», – написала Берлінська.

Зазначимо, 7 грудня 2022 року Яворівський районний суд Львова позбавив Владислава Атрошенка права обіймати посаду міського голови Чернігова на рік, а 1 лютого 2023 року Львівський апеляційний суд підтвердив відсторонення Атрошенка від посади.

Причини, через які Атрошенко отримав заборону виконувати свої обов’язки, вельми суперечливі,  і більшість спостерігачів сходяться на тому, що рішення суду, яке є досить сумнівним з правової точки зору, було спричинене конфліктом між міським головою Чернігова та Офісом президента.

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, після 11 години у Чернігові прогриміли вибухи.

У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр. Також серйозно постраждала площа в центрі міста, політехніка.

Наслідок удару РФ по Чернігівському драмтеатру
Наслідок удару РФ по Чернігівському драмтеатру
колаж: glavcom.ua

Станом на 15:25 кількість постраждалих у Чернігові зросла до 117, повідомив в. о. міського голови Олександр Ломако. Загиблими досі вважаються семеро людей.

До слова, Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів DemoDay.

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Теги: Чернігів міськрада виставка обстріл безпілотник

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