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Washington Post написав про російську блокаду українських портів і її наслідки

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Washington Post написав про російську блокаду українських портів і її наслідки
Потік розплавленого металу рухається через виробничу лінію на металургійному комбінаті «Запоріжсталь»
фото: The Washington Post

Топове американське ЗМІ про чинники, які заважають Україні процвітати

До російського вторгнення Україна була одним із найбільших у світі постачальників чавуна та сталі, при цьому метали становили приблизно третину українського експорту. Ця галузь вносила один долар із кожних 10 до довоєнної економіки України, і понад 560 000 осіб були прямо чи опосередковано зайняті в цій галузі. Однак все змінило російське вторгнення та блокада морських портів. Про це пише у своєму матеріалі видання Washington Post

«Вплив війни на сталеливарну промисловість відбивають події на металургійному комбінаті «Азовсталь» торік в окупованому Маріуполі. Цей завод, як і «Запоріжсталь», входить до складу Метінвесту, він та його мережа підземних укриттів стали символічним оплотом українського опору, перш ніж Росія захопила місто понад рік тому», – пише видання.

Журналісти вказують: металургійні заводи, які ще працюють на території України, через війну відрізані від залізорудних підприємств, які раніше були їхніми постачальниками, а нещодавнє знищення Каховської ГЕС додало нову проблему – воду.

«Але навіть коли можна виробляти сталь, російська блокада українських портів означає втрату доступу до міжнародних морських перевезень, які допомагали Україні процвітати. Експорт наразі здійснюється залізницею до Східної Європи зі значними витратами, що обмежує продаж. Те, що зараз роблять росіяни, називається дуже простим словом – піратство», – пише видання.

Ще однією проблемою металургії у довгостроковій перспективі стануть кадри: вже зараз заводам важко заповнити деякі вакансії, оскільки кваліфікованих спеціалістів більше немає в цьому регіоні.

«Важко переконати молодих людей, що вони мають працювати на сталеливарному заводі, а не, скажімо, у сфері інформаційних технологій, хоча робота в сталеливарній промисловості добре оплачується. До того ж, близько 7 мільйонів людей залишили Україну з початку війни, що посилило давню демографічну проблему. Ще мільйони переїхали на захід України, подалі від традиційних промислових центрів, таких як Запоріжжя», – вказує Washington Post.

Нагадаємо, раніше американський дипломат Курт Волкер також закликав міжнародну спільноту покінчити з російським піратством у Чорному морі та розблокувати морські порти України. Зокрема, він запропонував підготувати програми страхування для тих компаній, які готові повернутись до співпраці з Україною, і закликав країни НАТО давати військову відповідь у разі, якщо РФ атакуватиме комерційні судна у міжнародних водах Чорного моря – адже це є актом піратства.

Теги: експорт промисловість завод Україна

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