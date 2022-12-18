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Росіяни запускають по Україні «літальні трубки». Авіаексперт пояснив, що це таке

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росіяни запускають по Україні «літальні трубки». Авіаексперт пояснив, що це таке
Ракета Х-55 може містити ядерну боєголовку
фото ілюстративне

Для чого росіяни обстрілюють Україну ракетами з імітатором ядерної боєголовки

Російські окупанти запускали ракети з імітатором ядерної боєголовки, щоб відволікати Збройні сили України. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів науковий співробітник полтавського Музею важкої бомбардувальної авіації, ексльотчик найшвидшого у світі важкого бомбардувальника Ту-22М3 Геннадій Дерикаптан.

Ці ракети з імітатором ядерної боєголовками називаються «літальними трубками». «Імітатор – це, грубо кажучи, просто макет», – сказав експерт.

«Ми говоримо про ракету Х-55, яка може містити ядерну боєголовку. Вона дуже схожа з Х-555, просто старіша. Допустимо, летить Ту-95МС. Він несе шість таких ракет. Наприклад, чотири з них – зі звичайною бойовою частиною, а дві – з імітаторами. Але ми ж не знаємо, що вони з імітатором. Тому, щоби відволікати Збройні сили і змушувати їх полювати за цими «літальними трубками», вони їх і використовують. Ми ж використовуємо ресурси, щоби їх збивати», – пояснив Дерикаптан.

Авіаексперт зазначив, що для ворога запуск цих «літальних трубок» – найдешевша річ.

«І у той час, коли ми відволікалися на цю болванку з імітатором, ракета з бойовою частиною може пролетіти і влучити кудись. Їхня мета – відволікання наших ресурсів і уваги. Це тактика», – сказав Дерикаптан.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники запустили по Україні ракету типу Х-55 без бойової частини. Замість неї було встановлено блок, що імітує ядерну боєголовку.

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Теги: війна окупанти росія Україна ракета

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