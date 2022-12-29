Росіяни запустили «Шахеди» з території Білорусі

Окупанти випустили по території України 120 ракет

Російські терористи після кількох хвиль ракети запустили іранські дрони-камікадже з території Білорусі. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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«Запустили з півночі ще мопеди. Ну ну», – написав Кім.

Станом на 10 годину ранку повітряна тривога оголошена у всіх областях України, крім тимчасово окупованого Криму.

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Банкова повідомила, що окупанти випустили понад 120 ракет.

До слова, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.