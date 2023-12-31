Розвідка назвала головні цілі окупантів на 2024 рік
Окупанти вважають, що довга війна в Україні може призвести до дестабілізації всередині самої Росії, тож, схоже, у 2024 році держава-агресор посилить репресивну внутрішню політику
Збереження Україною виходу до Чорного моря у Кремлі оцінюють як загрозу. Головне управління розвідки Міністерства оборони України назвало головні цілі окупантів на 2024 рік.
Росіяни наголошують на скороченні фінансової допомоги для України з боку держав-партнерів. «Водночас радники вождів терористичної Росії застерігають від думки, ніби західна допомога наступного року припиниться – «ето нєдопустімо і опасно», – зауважила розвідка.
«Утвердження прозахідного вектора розвитку України та збереження виходу нашої держави до Чорного моря оцінюється Москвою як загроза, що в майбутньому може призвести до «гораздо больших проблем», – додали в ГУР.
Тотальну огиду і зневагу до Росії в українському суспільстві окупанти характеризують як особливу небезпеку. Зокрема, в країні-агресорці вважають критичним для себе перехід російськомовних громадян України на рідну мову.
Розвідка наголосила, що суспільний консенсус, який виник в Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення, є джерелом глибокої фрустрації вождів у Кремлі.
«Аби знову «привабити» колишніх прихильників Росії серед українців, московські «стратеги» наголошують на необхідності представити «образ будущєго для украінцев прі разних сценаріях «сво». Що саме мають на увазі в Кремлі – не уточнюють, але наголошують, що вирішити проблему всередині України на користь Росії можна тільки «кардинальной смєной еліт і сіловимі чісткамі», – повідомила розвідка.
Водночас окупанти вважають, що довга війна в Україні при нинішній конфігурації глобальних сил може призвести до дестабілізації всередині самої Росії, тож, схоже, у 2024 році держава-агресор посилить репресивну внутрішню політику.
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