Розвідка назвала головні цілі окупантів на 2024 рік

Утвердження прозахідного вектора розвитку України та збереження виходу нашої держави до Чорного моря оцінюється Москвою як загроза

Окупанти вважають, що довга війна в Україні може призвести до дестабілізації всередині самої Росії, тож, схоже, у 2024 році держава-агресор посилить репресивну внутрішню політику

Збереження Україною виходу до Чорного моря у Кремлі оцінюють як загрозу. Головне управління розвідки Міністерства оборони України назвало головні цілі окупантів на 2024 рік.

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Росіяни наголошують на скороченні фінансової допомоги для України з боку держав-партнерів. «Водночас радники вождів терористичної Росії застерігають від думки, ніби західна допомога наступного року припиниться – «ето нєдопустімо і опасно», – зауважила розвідка.

«Утвердження прозахідного вектора розвитку України та збереження виходу нашої держави до Чорного моря оцінюється Москвою як загроза, що в майбутньому може призвести до «гораздо больших проблем», – додали в ГУР.

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Тотальну огиду і зневагу до Росії в українському суспільстві окупанти характеризують як особливу небезпеку. Зокрема, в країні-агресорці вважають критичним для себе перехід російськомовних громадян України на рідну мову.

Розвідка наголосила, що суспільний консенсус, який виник в Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення, є джерелом глибокої фрустрації вождів у Кремлі.

«Аби знову «привабити» колишніх прихильників Росії серед українців, московські «стратеги» наголошують на необхідності представити «образ будущєго для украінцев прі разних сценаріях «сво». Що саме мають на увазі в Кремлі – не уточнюють, але наголошують, що вирішити проблему всередині України на користь Росії можна тільки «кардинальной смєной еліт і сіловимі чісткамі», – повідомила розвідка.

Водночас окупанти вважають, що довга війна в Україні при нинішній конфігурації глобальних сил може призвести до дестабілізації всередині самої Росії, тож, схоже, у 2024 році держава-агресор посилить репресивну внутрішню політику.

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