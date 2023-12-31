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Розвідка назвала головні цілі окупантів на 2024 рік

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Розвідка назвала головні цілі окупантів на 2024 рік
Утвердження прозахідного вектора розвитку України та збереження виходу нашої держави до Чорного моря оцінюється Москвою як загроза
фото: ГУР

Окупанти вважають, що довга війна в Україні може призвести до дестабілізації всередині самої Росії, тож, схоже, у 2024 році держава-агресор посилить репресивну внутрішню політику

Збереження Україною виходу до Чорного моря у Кремлі оцінюють як загрозу. Головне управління розвідки Міністерства оборони України назвало головні цілі окупантів на 2024 рік.

Росіяни наголошують на скороченні фінансової допомоги для України з боку держав-партнерів. «Водночас радники вождів терористичної Росії застерігають від думки, ніби західна допомога наступного року припиниться – «ето нєдопустімо і опасно», – зауважила розвідка.

«Утвердження прозахідного вектора розвитку України та збереження виходу нашої держави до Чорного моря оцінюється Москвою як загроза, що в майбутньому може призвести до «гораздо больших проблем», – додали в ГУР.

Тотальну огиду і зневагу до Росії в українському суспільстві окупанти характеризують як особливу небезпеку. Зокрема, в країні-агресорці вважають критичним для себе перехід російськомовних громадян України на рідну мову.

Розвідка наголосила, що суспільний консенсус, який виник в Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення, є джерелом глибокої фрустрації вождів у Кремлі.

«Аби знову «привабити» колишніх прихильників Росії серед українців, московські «стратеги» наголошують на необхідності представити «образ будущєго для украінцев прі разних сценаріях «сво». Що саме мають на увазі в Кремлі – не уточнюють, але наголошують, що вирішити проблему всередині України на користь Росії можна тільки «кардинальной смєной еліт і сіловимі чісткамі», – повідомила розвідка.

Водночас окупанти вважають, що довга війна в Україні при нинішній конфігурації глобальних сил може призвести до дестабілізації всередині самої Росії, тож, схоже, у 2024 році держава-агресор посилить репресивну внутрішню політику.

Раніше аналітики ISW пояснили, чи зацікавлений Путін у переговорах.

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Теги: розвідка ГУР росія

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