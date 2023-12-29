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У Дніпрі внаслідок атаки окупантів є загиблі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Дніпрі внаслідок атаки окупантів є загиблі
фото: скріншот відео

У Дніпрі внаслідок обстрілів російських загарбників є постраждалі та загиблі. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

Мер Дніпра підкреслив, що всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА.

«Звиняйте, але подробиць не буде, бо як ви знаєте, в випадках обстрілів, я  ніколи і нічого не коментую до заяв керівника області Сергія Лисака», – йдеться у повідомленні.

Борис Філатов також закликав зберігати спокій та інформаційну гігієну.

Нагадаємо, у Дніпрі під час обстрілу російських загарбників ракета влучила в торговий центр. Про це повідомляють місцеві пабліки у соцмережах.

У Києві наразі сім госпіталізованих внаслідок ракетної атаки. Пять із них у Шевченківському районі. Крім того, Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці.

Вранці 29 грудня в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами. Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Теги: Борис Філатов війна Дніпро

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