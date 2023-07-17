Росіяни знову гатили по Сумщині: є постраждалий і руйнування

Медичну допомогу пораненому надано без госпіталізації

Учора, 16 липня, російські окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумщини. Унаслідок цього в Середино-Будські громаді травмована одна цивільна людина. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

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Усього протягом минулої доби росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 126 вибухів. Під обстрілом були Білопільська, Путивльська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська, Есманська громади.



Так, на Білопільську громаду ворожий гелікоптер здійснив пуски НАР. Інформація про постраждалих та руйнування об’єктів інфраструктури уточнюється. Також тут був мінометний обстріл.



По Путивльській громаді ворог бив із мінометів та артилерії.



Великописарівська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Краснопільська громади зазнали мінометного обстрілу.



Середино-Будська громада потерпала від гранатометного обстрілу (АГС). Унаслідок нього одна цивільна особа отримала відкриту рану нижньої кінцівки – медичну допомогу надано без госпіталізації. Крім того, під час обстрілу пошкоджено два домогосподарства: вікна, газову трубу, гараж та автомобіль.



Есманська громада зазнала артилерійського обстрілу.



По Юнаківській громаді росіяни били з мінометів та артилерії.

Нагадаємо, завершився 508-ий день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав шість ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснив майже 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.