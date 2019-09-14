Росіянин намагався вивезти з України майже 100 монет та авіаційний годинник



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Фото ДПСУ

Наразі монети і годинник вилучено та передано на відповідні експертизи

Громадянин Російської Федерації під час перетину кордону намагався вивезти 97 монет та радіоактивний авіаційний годинник.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Згідно з повідомленням, під час проходження прикордонно-митного контролю у пункті пропуску «Сеньківка» росіянин, 1965 року народження, обрав смугу руху «зелений коридор», тим самим заявивши, що заборонених предметів, матеріалів та товарів, котрі підлягають декларуванню він не має. Проте додаткова перевірка показала, що це не так. Адже в сумці, яка була в автівці, знайдено 97 монет, які можуть мати історичну чи культурну цінність.

Також в ході подальшого поглибленого огляду транспортного засобу прикордонники виявили ще й авіаційний годинник. До того ж після спрацювання спеціального вимірювального приладу з’ясувалося, що радіаційний фон предмету перевищував норму.

Наразі монети і годинник вилучено та передано на відповідні експертизи.

Нагадаємо, у Луганській області припинено канал контрабандного переправлення наркотичних засобів через митний кордон України до РФ.