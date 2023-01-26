Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російська армія «здулась» на Запорізькому напрямку: ЗСУ показав гумові танки ворога (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російська армія «здулась» на Запорізькому напрямку: ЗСУ показав гумові танки ворога (фото)
фото ілюстративне

Ворога підвели надувні танки

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що на Запорізькому напрямку російські окупанти використовують гумові танки. У Генштабі додали, що несправжні танки РФ здуваються і не виконують своє головне завдання та показали фотографії.

Російська армія «здулась» на Запорізькому напрямку: ЗСУ показав гумові танки ворога (фото) фото 1

«Російська армія «здулась» на Запорізькому напрямку. У той час, коли наші партнери погоджують поставки танків в Україну, окупаційна армія також нарощує присутність «танкових підрозділів»... Але, мабуть, вільне повітря козацького краю не підходить для «гумових» виробів окупантів», – йдеться у повідомленні.

Російська армія «здулась» на Запорізькому напрямку: ЗСУ показав гумові танки ворога (фото) фото 2

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один з головних рупорів Кремля Володимир Соловйов вигадав дивний метод перемоги російських окупантів у війні проти України. Пропагандист закликав використовувати на фронті надувні танки та гаубиці.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Танки НАТО призначені для виявлення та спостереження цілей і знищення високоточною гарматою
Чому для України так важливі танки Leopard, Abrams і Challenger і як вони змінять хід війни
Сьогодні, 07:04
Танки від США: Білий дім повідомив деталі (відео)
Танки від США: Білий дім повідомив деталі (відео)
Вчора, 20:36
На зустрічі з ПЦУ попросили Папу продовжити молитву за Україну
Танки від Німеччини й США, зустріч з Папою Римським. Головне за 25 січня
Вчора, 21:00

Події в Україні

Речниця ДПСУ, яка хизувалася багатим життям, отримала нову посаду
Речниця ДПСУ, яка хизувалася багатим життям, отримала нову посаду
Генштаб повідомив, скільки ворог завдав авіаційних ударів та пусків ракет за добу
Генштаб повідомив, скільки ворог завдав авіаційних ударів та пусків ракет за добу
Російська армія «здулась» на Запорізькому напрямку: ЗСУ показав гумові танки ворога (фото)
Російська армія «здулась» на Запорізькому напрямку: ЗСУ показав гумові танки ворога (фото)
Росія відправить на фронт навчених у Білорусі мобілізованих, – британська розвідка
Росія відправить на фронт навчених у Білорусі мобілізованих, – британська розвідка
Білоруські військові заїхали в окуповану Кирилівку – мер Федоров
Білоруські військові заїхали в окуповану Кирилівку – мер Федоров
Батальйон Пхукет. Соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка
Батальйон Пхукет. Соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
На Київщині лунають вибухи
25K
Зеленський виступив на російському ТБ. Данілов пояснив, що відбувається
23K
ЗСУ збили понад два десятки дронів: деталі нічної атаки на Україну
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
12K
Ракетний удар по Києву: з’явилися подробиці про загиблого
11K
У кількох областях України оголошено повітряну тривогу: карта

Новини

Трамп емоційно відреагував на поставки танків Україні
Сьогодні, 19:22
Після останньої атаки в енергосистемі виник значний дефіцит потужностей, – «Укренерго»
Сьогодні, 15:25
Атака дронами та винищувачі для України: головні події ночі
Сьогодні, 07:34
Урожайна доба у ЗСУ: знищено два ворожі літаки і чотири склади окупантів
Сьогодні, 07:04
Туреччина вийде із НАТО? Правляча партія відреагувала на заяву опозиції
Вчора, 15:49
У Берлінському аеропорту скасовано всі польоти: озвучено причину
Вчора, 12:27

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» розроблятиме із турецькою Karpowership проект електропостачання від енергокораблів
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» розроблятиме із турецькою Karpowership проект електропостачання від енергокораблів
26 сiчня, 14:04
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту