Російська армія «здулась» на Запорізькому напрямку: ЗСУ показав гумові танки ворога (фото)

Ворога підвели надувні танки

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що на Запорізькому напрямку російські окупанти використовують гумові танки. У Генштабі додали, що несправжні танки РФ здуваються і не виконують своє головне завдання та показали фотографії.

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«Російська армія «здулась» на Запорізькому напрямку. У той час, коли наші партнери погоджують поставки танків в Україну, окупаційна армія також нарощує присутність «танкових підрозділів»... Але, мабуть, вільне повітря козацького краю не підходить для «гумових» виробів окупантів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один з головних рупорів Кремля Володимир Соловйов вигадав дивний метод перемоги російських окупантів у війні проти України. Пропагандист закликав використовувати на фронті надувні танки та гаубиці.