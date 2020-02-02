Російські бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим тиші – є поранені



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В зоні проведення ООС поранено троє бійців ЗСУ

Упродовж цієї доби збройні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню, у результаті – поранені двоє українських захисників, ще один військовий Об’єднаних сил отримав бойове ураження.

Про це повідомляє штаб ООС.

«Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти здійснили чотири обстріли по наших позиціях.

«Два рази поблизу Пісків – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомету противник здійснив 9 пострілів, а також вів обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поруч з Василівкою – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї», – уточнюють у штабі.

Повідомляється, що сім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

чотири рази в районі населеного пункту Луганське – з мінометів калібру 82 мм окупанти випустили 34 міни, а також відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Кримського – з 82-мм міномету – 25 мін, озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поруч з Новотошківським – з міномету калібру 120 мм – 6 мін.

«На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння», – додали у штабі.

Зазначається, що унаслідок ворожих обстрілів було поранено двох українських захисників, ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове ураження.

Як повідомлялося, 1 лютого, російські окупанти 14 разів обстріляли позиції ЗСУ.

Нагадаємо, на Донбасі російські окупанти вбили військового медика.

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