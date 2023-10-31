Яка країна має «найсильніші збройні сили» у світі: неочікуваний рейтинг

У процесі складання рейтингу було опитано 17 тис. осіб, яким запропонували поділитися думкою про 87 різних країн

У 2023 році Росія посіла перше місце згідно з рейтингом країн світу з найсильнішими збройними силами в американському журналі US News & World Report.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На другому місці в рейтингу опинилися США, а третє місце посів Китай. Україна ж очолила лише шосте місце у списку.

Росія посіла перше місце згідно з рейтингом країн світу з найсильнішими збройними силами фото: скріншот

У процесі складання рейтингу було опитано 17 тис. осіб, яким запропонували поділитися думкою про 87 різних країн. При складанні рейтингу враховувалося, як саме респонденти сприймають вплив тієї чи іншої країни в різних сферах, у тому числі в політичній, економічній та військовій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, згідно з рейтингом країн світу, який був представлений американським журналом US News & World Report, у 2023 році Сполучені Штати та Китай знову стали безперечними лідерами серед найвпливовіших держав. Третє місце неочікувано зайняла країна-агресорка Росія.

Як пояснюють автори US News & World Report, Росія зуміла зберегти за собою третю сходинку у рейтингу US News & World Report, «попри проблеми, з якими вона зіткнулася під час війни в Україні.

Армія країни зазнала ганебних невдач, а країна стає все більш ізольованою. Журнал зазначає, що частково міць Росії обумовлена ​​її величезними розмірами, які «важко собі уявити». Адже Росія є найбільшою у світі країною за площею території.

До слова, триває 614-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.