До Мінська підігнали спецтехніку перед акцією протесту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До Мінська підігнали військову і спецтехніку Фото TUT.BY.

У район центральної площі прибули чотири автомобілі для будівництва укріплень, машини з колючим дротом і водомет

До Мінська підігнали спецтехніку перед акцією протесту, запланованою на неділю, 20 вересня. Про це повідомляє Onliner.by.

У місті помічені військові вантажівки і автозаки. Вони їхали по Партизанському проспекті і в районі проспекту Дзержинського.

У район площі Державного прапора та палацу Незалежності прибули вантажівка внутрішніх військ і колона міліцейської спецтехніки: чотири автомобілі «Заслін» для будівництва укріплень, машини з колючим дротом і водомет. Відео з машиною внутрішніх військ опубліковано в Telegram-каналі.

Акцію протесту під назвою «Марш справедливості» планується почати о 14:00 в центральній частині проспекту Незалежності. Анонс опублікував Telegram-канал NEXTA журналіста Степана Путіло.

У Білорусії шостий тиждень тривають масові протести через офіційні результати президентських виборів 9 серпня, згідно з якими Олександр Лукашенко набрав 80 відсотків голосів. Демонстранти вимагають його відставки і проведення нового і чесного голосування.

До слова, у Білорусі силовики намагалися розігнати протестувальників сльозогінним газом.

Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Напередодні, 18 вересня, Кіпр знову заблокував санкції Євросоюзу проти Білорусі.

До слова, у четвер, 17 вересня, Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

Також Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту. 13 вересня у Мінську під час акції «Марш героїв» затримано понад 400 учасників протесту.

Читайте також: