Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ситуація у Покровську: ЗСУ провели зачистку середмістя

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Ситуація у Покровську: ЗСУ провели зачистку середмістя
фото: скріншот з відео

Загалом, з початку листопада українські військові знищили у Покровську 388 окупантів

Сили оборони України продовжують стримувати російські штурми у Покровську та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 7 корпус ШР ДШВ.

Українські позиції у центрі міста зберігаються, тривають стрілецькі бої, і противнику не вдається закріпитися. До ліквідації ворога в середмісті залучаються штурмові групи 7 корпусу ШР ДШВ у взаємодії з іншими підрозділами.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Днями 425-й окремий штурмовий полк «Скала» провів зачистку від ворожої присутності у районі залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний.

Ці дії дозволили заблокувати спроби росіян накопичити сили, які безуспішно намагаються посилити тиск на північну частину міста. Зазначається, що при будь-яких спробах перейти у північну частину міста через залізницю ворог несе максимальні втрати.

Загалом, з початку листопада українські військові знищили у Покровську 388 окупантів, ще 87 – поранені.

Днями ворог намагався перемістити та замаскувати танк на південних околицях міста для подальших штурмових дій. Оператори групи безпілотних систем 7 корпусу ШР ДШВ (SKY STRIKE Unit) у взаємодії з 68 окремою єгерською бригадою виявили та знищили ворожу техніку.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про наміри російських військ застосувати морські безпілотні апарати на Херсонському напрямку, зокрема в акваторії річки Дніпро. Інформація базується на публікації російської державної газети «Известия» від 21 листопада, де джерела в Міністерстві оборони РФ заявили, що підрозділи ВДВ, які діють на Херсонщині, отримають морські дрони. 

Читайте також:

Теги: війна Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі розібрано близько 950 кв. м залізобетонних конструкцій та вивезено 460 т будівельного сміття
Удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 27 людей
20 листопада, 20:46
«Укренерго» застосовує перший, другий рівень захисту та рівень «2+» для енергооб'єктів від російських атак
Як працює захист енергоструктури та чи можна зменшити відключення світла? Голова «Укренерго» дав відповідь
18 листопада, 10:07
Уночі РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Києва
Масована атака на Україну. Міноборони РФ назвало цинічну «причину»
14 листопада, 13:16
Хотинщина втратила хороброго Героя, справжнього патріота України, який боронив рідну землю до останнього подиху
Поліг внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині. Згадаймо Валентина Січкаря
12 листопада, 09:00
Українські солдати йдуть дорогою, затягнутою протидроновою сіткою, у місті Костянтинівка, розташованому на лінії фронту у Донецькій області
Сотні кілометрів сіток: як старе французьке спорядження захищає Україну від дронів
9 листопада, 04:32
РФ вдарила по Дніпру: є поранені, пошкоджена чотириповерхівка
РФ вдарила по Дніпру: є поранені, пошкоджена чотириповерхівка
6 листопада, 19:07
Ігореві Якимчуку назавжди 40
Поліг під час виконання завдання у Донецькій області. Згадаймо Ігоря Якимчука
6 листопада, 09:00
Сили оборони зробили заяву про ситуацію в Мирнограді
Сили оборони зробили заяву про ситуацію в Мирнограді
29 жовтня, 12:08
Історик Ярослав Грицак розповів про ймовірні сценарії розвитку України після війни
«Путіна якось усунуть». Історик назвав сценарії завершення війни
23 жовтня, 16:36

Політика

Під час переговорів Україна та США допрацювали рамковий документ щодо миру
Під час переговорів Україна та США допрацювали рамковий документ щодо миру
Білий дім опублікував заяву про переговори з Україною
Білий дім опублікував заяву про переговори з Україною
Reuters: На переговорах США та України не були вирішені ключові питання гарантій безпеки
Reuters: На переговорах США та України не були вирішені ключові питання гарантій безпеки
Рубіо заявив, що пункти у мирному плані США можуть скорочуватися
Рубіо заявив, що пункти у мирному плані США можуть скорочуватися
Зеленський, ймовірно, відвідає США для переговорів з Трампом – CBS News
Зеленський, ймовірно, відвідає США для переговорів з Трампом – CBS News
Axios: США звинуватили Україну у зливі негативних деталей мирного плану
Axios: США звинуватили Україну у зливі негативних деталей мирного плану

Новини

Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua