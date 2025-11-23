Ситуація у Покровську: ЗСУ провели зачистку середмістя

Загалом, з початку листопада українські військові знищили у Покровську 388 окупантів

Сили оборони України продовжують стримувати російські штурми у Покровську та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 7 корпус ШР ДШВ.

Українські позиції у центрі міста зберігаються, тривають стрілецькі бої, і противнику не вдається закріпитися. До ліквідації ворога в середмісті залучаються штурмові групи 7 корпусу ШР ДШВ у взаємодії з іншими підрозділами.

Днями 425-й окремий штурмовий полк «Скала» провів зачистку від ворожої присутності у районі залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний.

Ці дії дозволили заблокувати спроби росіян накопичити сили, які безуспішно намагаються посилити тиск на північну частину міста. Зазначається, що при будь-яких спробах перейти у північну частину міста через залізницю ворог несе максимальні втрати.

Загалом, з початку листопада українські військові знищили у Покровську 388 окупантів, ще 87 – поранені.

Днями ворог намагався перемістити та замаскувати танк на південних околицях міста для подальших штурмових дій. Оператори групи безпілотних систем 7 корпусу ШР ДШВ (SKY STRIKE Unit) у взаємодії з 68 окремою єгерською бригадою виявили та знищили ворожу техніку.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про наміри російських військ застосувати морські безпілотні апарати на Херсонському напрямку, зокрема в акваторії річки Дніпро. Інформація базується на публікації російської державної газети «Известия» від 21 листопада, де джерела в Міністерстві оборони РФ заявили, що підрозділи ВДВ, які діють на Херсонщині, отримають морські дрони.