Поки окупанти атакували газову інфраструктуру України, дрони вдарили по російських НПЗ: головне за ніч

Після атаки дронів спалахнув Саратовський НПЗ

Нічна атака дронів на Україну та РФ, запровадження Трампом мита на імпорт сталі та алюмінію та можливе продовження ленд-лізу. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 11 лютого, щоб ви були в курсі подій:

РФ атакувала газову інфраструктуру України

Вночі російські терористи здійснили атаку на газову інфраструктуру.

Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом. З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстренних обмежень електроенергії.

Дрони атакували НПЗ у Ростї

Вночі, 11 лютого, в російських містах Енгельс і Саратов Саратовської області, прогриміли вибухи. За інформацією місцевих ЗМІ, причиною стала атака безпілотників.

Зокрема над Енгельсом приблизно близько 4-ї години ранку за місцевим часом прогреміло понад 11 вибухів в стороні місцевого аеродрому. Крім того, було чути звуки автоматної черги.

Губернатор Саратовської області підтвердив ушкодження «на промисловому підприємстві», проте деталей не повідомив. Як завжди, у РФ заявили, що збили дрони, що атакували.

Офіційного підтвердження від української сторони поки немає.

США запроваджує мита на імпорт сталі та алюмінію

Президент США Дональд Трамп підписав кілька виконавчих указів про введення 25-відсоткових мит на імпорт сталі та алюмінію, що наразі є поки його останньою дію у поточних зусиллях переглянути торгівельні відносини США з рештою світу.

Зазначається, що дії президента спрямовані на сприяння збільшенню внутрішнього виробництва металургії та зайнятості. Але вони збільшать витрати для виробників, які використовують промислові метали для виробництва таких товарів, як автомобілі та побутова техніка. Ці вищі витрати суперечать неодноразовим передвиборчим обіцянкам Трампа знизити вартість життя.

Ленд-ліз для України може бути продовжено

Член Палати представників США від Республіканської партії Джо Вілсон планує внести до Конгресу законопроєкт про продовження програми ленд-лізу для України на 2025 рік. Він вважає, що цей крок допоможе змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Конгресмен має намір представити законопроєкт Freedom First Lend-Lease Act («Закон про свободу насамперед: ленд-ліз»). Документ передбачає надання президенту США повноважень для постачання союзникам, зокрема Україні, необхідної зброї для протистояння російській агресії.