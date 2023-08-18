Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Європейська країна виборола собі газову незалежність від Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Європейська країна виборола собі газову незалежність від Росії
Італія повністю відмовилась від постачання газу з країни-агресора
фото: ілюстративне

Міністр з питань довкілля та енергетичної безпеки Італії: «Ми можемо дивитися на наступну зиму з більшим спокоєм, ніж минулого року»

Міністр з питань довкілля та енергетичної безпеки Італії Джильберто Пікетто-Фратін заявив про практично нульову залежність від постачання російського газу. Про це глава відомства розповів в інтерв'ю газеті Il Messaggero.

Пікетто-Фратін оптимістично дивиться у майбутнє, оскільки заповненість газосховищ в Італії цього року вже перевищила 90%. Міністр зазначив, що ця позначка досягнута на два місяці раніше, ніж минулого року. Він також заявив, що наступна зима буде спокійнішою через політику диверсифікації джерел енергії, яку проводить італійський уряд.

«Ми можемо дивитися на наступну зиму з більшим спокоєм, ніж минулого року. Велика заслуга цього належить політиці диверсифікації, яку проводить італійський уряд. До минулого року російський газ, який надходив до Європи трубопроводами, становив близько 40% споживання в ЄС. Сьогодні, що стосується Італії, ми можемо говорити про практично нульову залежність», – сказав він журналістам видання.

За його словами, країна зміцнила свою енергетичну безпеку, позбавившись сильного впливу одного постачальника. Наразі трубопровідний газ надходить до Італії з різних регіонів світу, додав Пікетто-Фратін.

Міністр також зазначив, що держава збільшила виробництво зеленої енергії, а до 2030 року Італія планує отримувати дві третини енергії з відновлюваних джерел.

Пікетто-Фратін констатував, що заповненість італійських газосховищ «цього року вже перевищила 90%». «Цей рубіж досягнутий на два місяці раніше, ніж у 2022 році», –  додав він. Ми також збільшили частку регазифікаторів». В Італії сумарні потужності газових сховищ становлять близько 17 млрд. куб. м.

Раніше італійський уряд поставив за мету відмовитися від російського газу до середини 2024 року. До української кризи країна задовольняла за рахунок газу з Росії майже 40% усієї потреби у цьому ресурсі, який активно використовується в Італії не лише для обігріву, а й для виробництва електроенергії. 

До слова, Італія завдяки поставкам з Алжиру може повністю відмовитися від російського газу до 2025 року. Про це заявив гендиректор найбільшої італійської нафтогазової компанії Eni Клаудіо Дескальці.

За його словами, Алжир щорічно збільшує постачання газу до Італії. Зокрема, у 2021 році Італія отримала 21 мільярд кубометрів газу, а в 2022 – 25 млрд, а в 2023 році планує отримати 28 млрд кубометрів газу.

Читайте також: Влада Італії дозволила відремонтувати арештовану «яхту Путіна» – Financial Times
Теги: Італія газ Європа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна не брала на себе жодних зобов'язань з приводу «зернової угоди»
Війна скоро завершиться? Що не так з діями влади
19 липня, 15:29
Війна триває. Треба постійно про це пам'ятати
Три фактори, які можуть наблизити Перемогу
14 серпня, 17:37
Громадськість ініціативи політика не підтримала
Арахамія пропонує зробити сім’ї держслужбовців невиїздними?
21 липня, 22:04
На даху посольства РФ у столиці Молдови з кожним роком збільшується кількість передавальних пристроїв
Шпигунські антени РФ: Молдова викликала російського посла на розмову
25 липня, 14:06
МЗС категорично відкидає будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу
Держпереворот у Нігері: Україна відреагувала
27 липня, 12:51
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський анонсував низку важливих міжнародних заходів
1 серпня, 22:15
Завод у Туреччині потерпає від пожежі
У Туреччині спалахнула пожежа на великому хімічному заводі (фото)
7 серпня, 17:30
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський анонсував проведення першого Форуму оборонних індустрій
Сьогодні, 00:05
Кім Чен Ин та Джо Байден
Байден хоче зустрітись з Кім Чен Ином – ЗМІ
Сьогодні, 03:34

Економіка

Європейська країна виборола собі газову незалежність від Росії
Європейська країна виборола собі газову незалежність від Росії
Попит на нафтові танкери зріс вчетверо: які країни купують найбільше
Попит на нафтові танкери зріс вчетверо: які країни купують найбільше
Туреччина обговорює три сценарії розвитку ситуації навколо зернової угоди
Туреччина обговорює три сценарії розвитку ситуації навколо зернової угоди
Поставки російського зерна до однієї країни зросли на 5680%
Поставки російського зерна до однієї країни зросли на 5680%
Грузія перекрила ввезення до РФ європейських та американських авто
Грузія перекрила ввезення до РФ європейських та американських авто
Єрмак провів зустріч із главою СОТ щодо захисту вільної торгівлі у Чорному морі
Єрмак провів зустріч із главою СОТ щодо захисту вільної торгівлі у Чорному морі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Розвідка повідомила, що Росія готує на День Незалежності України
23K
День Незалежності. Тривожно...
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
16K
Національний музей денацифікованої історії. Куди зник тисячолітній меч «Коваль Людота»?
9885
У Нижньому Новгороді невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ (фото)
8756
ЗСУ показали, як знищили ворожий вертоліт шведським зенітно-ракетним комплексом RBS-70

Новини

Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Сьогодні, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Сьогодні, 05:30
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:29
Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Вчора, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Вчора, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту