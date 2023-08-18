Європейська країна виборола собі газову незалежність від Росії

Міністр з питань довкілля та енергетичної безпеки Італії: «Ми можемо дивитися на наступну зиму з більшим спокоєм, ніж минулого року»

Міністр з питань довкілля та енергетичної безпеки Італії Джильберто Пікетто-Фратін заявив про практично нульову залежність від постачання російського газу. Про це глава відомства розповів в інтерв'ю газеті Il Messaggero.

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Пікетто-Фратін оптимістично дивиться у майбутнє, оскільки заповненість газосховищ в Італії цього року вже перевищила 90%. Міністр зазначив, що ця позначка досягнута на два місяці раніше, ніж минулого року. Він також заявив, що наступна зима буде спокійнішою через політику диверсифікації джерел енергії, яку проводить італійський уряд.

«Ми можемо дивитися на наступну зиму з більшим спокоєм, ніж минулого року. Велика заслуга цього належить політиці диверсифікації, яку проводить італійський уряд. До минулого року російський газ, який надходив до Європи трубопроводами, становив близько 40% споживання в ЄС. Сьогодні, що стосується Італії, ми можемо говорити про практично нульову залежність», – сказав він журналістам видання.

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За його словами, країна зміцнила свою енергетичну безпеку, позбавившись сильного впливу одного постачальника. Наразі трубопровідний газ надходить до Італії з різних регіонів світу, додав Пікетто-Фратін.

Міністр також зазначив, що держава збільшила виробництво зеленої енергії, а до 2030 року Італія планує отримувати дві третини енергії з відновлюваних джерел.

Пікетто-Фратін констатував, що заповненість італійських газосховищ «цього року вже перевищила 90%». «Цей рубіж досягнутий на два місяці раніше, ніж у 2022 році», – додав він. Ми також збільшили частку регазифікаторів». В Італії сумарні потужності газових сховищ становлять близько 17 млрд. куб. м.

Раніше італійський уряд поставив за мету відмовитися від російського газу до середини 2024 року. До української кризи країна задовольняла за рахунок газу з Росії майже 40% усієї потреби у цьому ресурсі, який активно використовується в Італії не лише для обігріву, а й для виробництва електроенергії.

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До слова, Італія завдяки поставкам з Алжиру може повністю відмовитися від російського газу до 2025 року. Про це заявив гендиректор найбільшої італійської нафтогазової компанії Eni Клаудіо Дескальці.

За його словами, Алжир щорічно збільшує постачання газу до Італії. Зокрема, у 2021 році Італія отримала 21 мільярд кубометрів газу, а в 2022 – 25 млрд, а в 2023 році планує отримати 28 млрд кубометрів газу.