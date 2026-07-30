Сили оборони знищили базу російських катерів і майданчик запуску «Шахедів»

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив про серію ударів по військових об'єктах РФ, а також розкрив нові результати операції проти російського флоту

Українські Сили оборони завдали серії ударів по російських військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму, на Донеччині, Запоріжжі та на території РФ. Під удар потрапили база катерів, майданчик зберігання і запуску безпілотників «Шахед», засоби протиповітряної оборони та радіолокаційні станції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта «Мадяра» Бровді.

За словами Бровді, в окупованому Криму українські військові уразили базу катерів МБеК у населеному пункті Сніжне, а також радіопрозорі укриття радіолокаційних станцій у селищі Охотниче.

💥 СБС уразили базу катерів МБеК у Криму, 4 танкери у Чорному та Азовському морях, 5 елементів ППО та майданчик пуску шахедів у Донецькому аеропорту, - Командувач СБС Роберт Мадяр Бровді pic.twitter.com/0xJm9djzRW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 30, 2026

На Донеччині безпілотники атакували місце зберігання та запуску дронів «Шахед» на території Донецького аеропорту. Крім того, було уражено зенітний ракетний комплекс «Бук-М3», який перевозили на тралі поблизу Сніжного. У Запорізькій області під удар потрапила російська радіолокаційна станція П-18 у населеному пункті Іванівка.

Також українські дрони атакували військові об'єкти на території Росії. Зокрема, було уражено радіолокаційну станцію «Небо-СВУ» у селищі Руський Колодець та трасовий радіолокаційний комплекс «Сопка-2» у Федорівці Ростовської області.

Удари виконали бійці 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади СБС «Птахи Мадяра», 412-ї окремої бригади СБС Nemesis у взаємодії з підрозділом «Фенікс» Державної прикордонної служби України.

Командувач Сил безпілотних систем також повідомив, що лише протягом липня українські безпілотники успішно відпрацювали по 30 елементах російської протиповітряної оборони.

Окремо Бровді навів результати операції «МоЛоЧкА». За його словами, від початку її проведення Сили оборони вже уразили 205 російських танкерів: 130 в Азовському морі та ще 75 – у Чорному.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня безпілотники атакували морський порт Тамань у Краснодарському краї РФ. За даними російської влади, внаслідок атаки було пошкоджено портову інфраструктуру, виникла масштабна пожежа. Південна транспортна прокуратура РФ підтвердила факт атаки. За інформацією оперативного штабу Краснодарського краю, уламки безпілотника впали на території одного з підприємств у селищі Волна Темрюцького району.