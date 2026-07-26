Підробили сертифікат про вакцинацію. Надія і Віра Савченко отримали рішення суду

Відомі сестри потрапили на лаву підсудних у 2021 році

Бориспільський міськрайонний суд Київської області звільнив від кримінальної відповідальності сестер Надію і Віру Савченко, які нині служать в армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Рішення суду з’явилося ще наприкінці лютого цього року. Водночас розгляд справи було зупинено за наполяганням адвокатів обвинувачених ще у травні 2022 року. Причина – Надія та Віра Савченко перебувають на військовій службі.

Однак у середині лютого 2026 року захисники сестер звернулися до суду з клопотаннями відновити розгляд справи і звільнити обвинувачених від кримінальної відповідальності за строками давності.

За матеріалами справи, Надія та Віра Савченко обвинувачувалися у використанні завідомо підробленого документа, а саме сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Відповідні фейкові документи обвинувачені показали прикордонникам на контрольно-пропускному пункті «Київ» у міжнародному аеропорту «Бориспіль» 4 жовтня 2021 року.

Після фіксації факту підробки документів правоохоронці оголосили підозру обом сестрам, а згодом направили матеріали до суду. Санкція ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України («Використання завідомо підробленого документа»), за якою обвинувачувалися сестри Савченко, передбачає штраф до 850 грн або пробаційний нагляд до двох років, або обмеження волі на той самий термін.

Проте обвинувачені уникли покарання, оскільки минули терміни притягнення їх до кримінальної відповідальності (три роки з часу вчинення злочину).

Крім того, суд роз’яснив: клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності на стадії судового розгляду передбачає, що обвинувачена фактично відмовляється від свого права на повний судовий розгляд, а закриття кримінального провадження з цих підстав не вказує про її невинуватість. Тобто не реабілітує за вчинений злочин.

«Обов’язковою умовою звільнення особи саме від кримінальної відповідальності, а не від покарання, на підставі ст. 49 Кримінального кодексу, є визнання факту, що така особа вчинила кримінальне правопорушення», – наголосила Феміда.

У суді Надія та Віра Савченко надали згоди на звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.

Як повідомляв «Главком», навесні 2026 року Надія Савченко отримала чергове військове звання. Вона стала майором Збройних сил України.

Раніше нагороду – хрест «Військова честь» одержала й Віра Савченко.