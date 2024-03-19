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«Слуга» Демченко розповів, що Україні домоможе перемогти диктатура

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Слуга» Демченко розповів, що Україні домоможе перемогти диктатура
фото скріншот відео

Сергій Демченко: «Диктатура – це точно в мінус завжди. Але для перемоги у війні, можливо, це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога»

Диктатура як інструмент впливу може допомогти перемогти ворога. Про це заявив народний депутат «Слуги народу» Сергій Демченко в ефірі «Новини Live».

При цьому парламентар наголосив, що українці є волелюбними, тому не варто бути схожими на тоталітарний режим РФ.

За словами Демченка, наразі він «не відчуває повної диктатури».

«Але я можу сказати, що дійсно максимальна кількість рішень приймається президентом, максимальна кількість державних органів зорієнтована на президента. Напевно відповідальність у повному обсязі за питання війни, міжнародні – 100% на президенті.  ... Я думаю, що для країни, людей диктатура – це точно в мінус завжди. Але для перемоги у війні, можливо, це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога», – сказав парламентар.

Нагадаємо, раніше Демченко повідомив, що Верховна Рада розглядає законопроєкт про мобілізацію та правки до нього, серед яких бронювання для всіх працівників поліції.

Також «Слуга» Олександр Качура разом з колегою з фракції Олександром Маріковським перевіряв фортифікаційні споруди на Сумщині. У коментарі «Главкому» він заявив, що така робота повинна тривати постійно.Нардеп від «Голосу» Андрій Осадчук у розмові з «Главкомом» наголосив, що парламентарі постійно займаються війною, а поїздку «слуг народу» він назвав «дешевим шоу» з метою «уникнути ганьби провалу голосувань». Його колега з фракції Ярослав Железняк заявив, що, попри заяви влади про поїздку депутатів від монобільшості на фронт, більшість з них лишилися у Києві, проте через вигадану керівництвом «відмазку» був зірваний розгляд зокрема євроінтеграційних законопроєктів.

Теги: війна партія Слуга народу перемога

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