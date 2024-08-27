У чотирьох громадах Донеччини жорстко посилено комендантську годину

Для Покровської громади зміни почнуть діяти від 28 серпня

У деяких громадах Донеччини комендантська година триватиме 20 годин

У Покровській, Селидівській, Курахівській та Костянтинівській громадах Донецької області значно посилено час дії комендантської години. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

У всіх містах Покровської, Селидівської та Курахівської громад обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00, а на території Костянтинівської громади – з 17:00 до 9:00.

Для Покровської громади зміни почнуть діяти від завтра, 28 серпня. Обмеження на пересування діятимуть у таких населених пунктах: Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Пушкіне, Жовте.

У Селидівській, Курахівській та Костянтинівській громадах обмеження запроваджені вже від 27 серпня.

Нагадаємо, керівництво Донецької ОВА ухвалило рішення змінити тривалість комендантської години в місті Новогродівка, де зараз проживає близько 6 тисяч осіб. З 15 серпня у зв'язку з активізацією бойових дій та підвищеною загрозою для життя комендантська година у місті діє протягом 20 годин – з 15:00 до 11:00 ранку.

Як повідомлялося, влада ухвалила рішення стосовно розширення зони примусової евакуації сімей з дітьми у Донецькій області.

До слова, російські загарбники окупували селище Птиче Покровського району Донецької області.