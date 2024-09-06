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Які два міста росіяни планують захопити на Донеччині найближчим часом: аналіз ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Які два міста росіяни планують захопити на Донеччині найближчим часом: аналіз ISW
РФ активізувала наступ під Вугледаром
фото з відкритих джерел

Ворог посилює тиск на ЗСУ, що обороняються на заході Донеччини

Російські окупанти посилюють спроби захопити Курахове й Вугледар Донецької області, щоб не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Зусилля російських сил спрямовані на ліквідацію широкого українського виступу на захід і південний захід від Донецька та просування до траси Н-15 (Донецьк – Запоріжжя) й уздовж неї», – стверджують аналітики.

Скоординовані російські наступальні операції з південного флангу на Покровському напрямку на західний фланг української оборони навколо Вугледара, ймовірно, покликані посилити тиск на ЗСУ, що обороняються на заході Донеччини.

«Активізація російських наступальних операцій під Вугледаром, скоріш за все, не означає, що темпи російських наступальних операцій в інших місцях на заході Донецької області в найближчій перспективі знизяться», – зауважує ISW.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків, російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська і, ймовірно, захопили село Галицинівка. 

Як відомо, покровський напрямок став найгарячішим на фронті. Там тривають важкі бої. Прогнози щодо розвитку подій невтішні. Втрата Покровська для України може мати серйозні наслідки, прогнозує заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін.

До слова, російські окупанти нещодавно досягли незначних успіхів на північ від Часового Яру, зокрема здійснили просування до східної Григорівки. 

За прогнозом The Telegraph, російські окупаційні війська активно просуваються на Покровському напрямку та можуть досягти міста до середини вересня, однак повністю його захопити не вдасться.

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Теги: війна Донеччина фронт

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