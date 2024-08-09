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Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2024 року
Від початку цієї доби відбулося 70 бойових зіткнень
Фото з відкритих джерел

На Покровському напрямку спостерігається найактивніша бойова діяльність

За добру росіяни завдали по території України два удари двома ракетами, та 51 авіаудар, скинувши 62 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 458 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

Загалом від початку цієї доби відбулося 70 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.  Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку, де відбулося 25 бойових зіткнень біля Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Калинового, Гродівки, Желанного та Яснобродівки. Українські захисники мужньо відбили 17 атак, але боротьба за 8 позицій все ще триває.

На Харківському напрямку

Ворог два рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська. Бої досі продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2024 року фото 1
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Тут відбулося одне бойове зіткнення біля Табаївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники атакували позиції українців поблизу Невського, Макіївки та у Серебрянському лісі. Наші захисники відбили сім атак, ще три - продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Під час бойових зіткнень оборонці української землі зупинили дев’ять ворожих атак у районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Противник здійснив шість наступальних дій поблизу Іванівського, Ступочок та Часового Яру. Сили оборони відбили чотири атаки, ще дві - продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Росіяни 12 разів атакували українські війська біля Білої Гори, Диліївки, Торецька та Нью-Йорка. Десять боєзіткнень завершено, два - досі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, точилося 25 боїв неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Гродівка, Желанне та Яснобродівка. Сили оборони відбили 17 атак, вісім – ще продовжуються.

За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 234 окупантів, 84 з них – безповоротно. Також знищено бронетранспортер МТ-ЛБ, дві гаубиці Д-30, чотири БПЛА різних видів та шість одиниць автотранспорту. Крім цього, пошкоджено два танки, чотири артилерійські системи, автоматичний міномет 2Б9, один БПЛА та чотири одиниці автотранспорту.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

 

На Курахівському напрямку

Ворог три рази атакував наші позиції поблизу Парасковіївки та Костянтинівки. У результаті боєзіткнень – зазнав поразки.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Противник здійснив наступальну дію у бік Водяного. Атака досі продовжується. Ситуація під контролем українських захисників.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2024 року фото 9
мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Ворожий штурм позицій наших підрозділів поблизу Малої Токмачки не мав успіху.

На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 894-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
Теги: Генштаб танки авіаудар ворог штурм росіяни

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