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Окупанти обстріляли Слов'янську громаду касетними боєприпасами

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Окупанти обстріляли Слов'янську громаду касетними боєприпасами
Вналідок російського обстрілу пошкоджено будівлі приватного підприємства та КАТП
фото з відкритих джерел

Вибухи спричинили пожежу

Сьогодні, 25 серпня, околиці Слов'янської громади, зокрема мікрорайон Північний, зазнали обстрілу касетними боєприпасами. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Однак, завдано значної шкоди інфраструктурі: пошкоджено будівлі приватного підприємства та комунального автотранспортного підприємства, а також комунальний вантажний автомобіль для вивозу сміття.

Вибухи спричинили пожежу, яка охопила лісополосу та поле. На місці події працюють вогнеборці ДСНС.

Місцева влада закликає мешканців зберігати спокій та бути обережними.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Краматорська постраждали троє журналістів: громадяни України, США та Великої Британії.

Нагадаємо, що внаслідок нічного обстрілу Харкова постраждали шестеро осіб. Влучання сталося у Слобідському районі міста.

Також ворог завдав удару по приватному сектору у Чугуєві. Серед постраждалих – дитина чотирьох років. У неї гостра реакція на стрес, госпіталізація не знадобилася. Ще двом жінкам також надали допомогу на місці.

Крім того, увечері 24 серпня російські війська завдали авіаційно-ракетного удару по приватному сектору міста Суми. Внаслідок двох влучань попередньо постраждало семеро людей, двоє з яких перебувають у важкому стані. 

Теги: Донеччина Вадим Лях

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