Росія атакувала прикордоння Чернігівщини
Постраждалих серед місцевих жителів немає
У ніч на 9 травня російські війська атакували Семенівку на Чернігівщині FPV-дроном. Удар припав по житловому сектору міста. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, пише «Главком».
Унаслідок влучання у приватне домоволодіння значних пошкоджень зазнали господарська будівля та легковий автомобіль Renault Logan.
За попередньою інформацією, постраждалих серед місцевих жителів немає.
Наразі додаткові обставини та масштаби руйнувань уточнюються.
Нагадаємо, 8 травня на фронті відбулося 200 бойових зіткнень.
Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 12 авіаційних ударів, скинув 55 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4936 дронів-камікадзе та здійснив 1265 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
