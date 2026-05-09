Росія атакувала прикордоння Чернігівщини

У ніч на 9 травня російські війська атакували Семенівку на Чернігівщині FPV-дроном. Удар припав по житловому сектору міста. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, пише «Главком».

Унаслідок влучання у приватне домоволодіння значних пошкоджень зазнали господарська будівля та легковий автомобіль Renault Logan.

За попередньою інформацією, постраждалих серед місцевих жителів немає.

Наразі додаткові обставини та масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, 8 травня на фронті відбулося 200 бойових зіткнень.

Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 12 авіаційних ударів, скинув 55 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4936 дронів-камікадзе та здійснив 1265 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.