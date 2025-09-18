Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент США визнав: росіян на війні гине більше, ніж українців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Президент США визнав: росіян на війні гине більше, ніж українців
Американський лідер підкреслив, що втрати Росії на фронті значно більші, ніж України
скріншот з відео Білого дому

Дональд Трамп наголосив, що російський диктатор вбиває багато людей

Президент США Дональд Трамп заявив, що через бойові дії Російська Федерація втрачає більше особового складу, аніж Україна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

За словами Трампа, Путін вбиває багато людей. Водночас втрати Росії значно більші, ніж України. «Він (російський диктатор Володимир Путін – «Главком») мене підвів. Я маю на увазі, що він вбиває багато людей, і він втрачає більше людей, ніж, чесно кажучи, українці. Російських солдатів вбивають частіше, ніж українських. Але так, підвів мене. Мені не подобається бачити смерті», – сказав Трамп, додавши, що війни ніколи не було б, якби він був президентом раніше.

Глава США сподівається, що «скоро будуть хороші новини» в контексті війни, не уточнивши, що саме має на увазі. «У цій війні загинули мільйони людей, мільйони душ, і це не американські солдати. Солдати гинуть з такою частотою, якої ніхто не бачив з часів Другої світової війни. Я відчуваю, що з цієї причини я маю обов'язок врегулювати цю ситуацію», – каже він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін «підвів його». Трамп сподівався, що завершити російсько-українську війну буде простіше, зокрема через його нібито хороші відносини з Путіним.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння до російського диктатора Володимира Путіна «швидко вичерпується», і пригрозив Москві новими економічними санкціями, оскільки зусилля з посередництва у переговорах про перемир'я з Україною зазнали невдачі.

Як відомо, триває 1303-й день повномасштабної війни в Україні. За даними Генштабу ЗСУ, Росія у війні з Україною станом на 18 вересня втратила близько 1098380 особового складу.

До слова, у серпні президент США Дональд Трамп оприлюднив дані про втрати Росії та України у війні з початку 2025 року. За його словами, Росія зазнала значних втрат, тоді як Україна також постраждала, хоч і в меншій кількості. 

Читайте також:

Теги: втрати Дональд Трамп окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп знову порівняв війну в Україні з «дитячою бійкою»
Трамп, схоже, хоче бути османським падишахом
30 серпня, 22:15
Чому США бояться колапсу Росії
Ім'я проблеми – Китай
19 серпня, 14:20
Європейські лідери під час зустрічі з Трампом та Зеленським
Закрита зустріч Зеленського, Трампа та лідерів ЄС завершилась: головні тези
19 серпня, 00:37
Трамп відповів журналістам щодо відправлення миротворців
Чи відправлять США миротворців до України? Трамп не виключив такої можливості
18 серпня, 21:15
Знищено РЛС до комплексу С-300
Сили оборони знищили радіолокаційну станцію росіян в Криму
1 вересня, 09:28
Президент США закликав європейських лідерів припинити купувати російську нафту
Президент: Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту
4 вересня, 18:48
Трамп зазначив, що Північна Кароліна та вся країна потребують закону та порядку
Трамп звинуватив демократів у вбивстві українки в США
8 вересня, 23:56
Трамп: Хай там як, я не радий, що щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією. Сподіваюся, це все закінчиться
Вибухи у Росії, заява Трампа про атаку на Польщу: головне за ніч
12 вересня, 05:48
Інтерв’ю Володимира Зеленського для Sky News
Все набагато гірше, ніж вони доповідали Путіну – Зеленський про наступальну операцію Росії
16 вересня, 23:01

Політика

Президент США визнав: росіян на війні гине більше, ніж українців
Президент США визнав: росіян на війні гине більше, ніж українців
Трамп прокоментував намір Британії визнати Палестину державою
Трамп прокоментував намір Британії визнати Палестину державою
Путін мене підвів – Трамп
Путін мене підвів – Трамп
Литва остаточно відключилася від російської електромережі
Литва остаточно відключилася від російської електромережі
Росія готова піти на компроміси для завершення війни – Лавров
Росія готова піти на компроміси для завершення війни – Лавров
Міноборони Польщі анонсує угоду з Україною щодо дронів
Міноборони Польщі анонсує угоду з Україною щодо дронів

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УМЦ МП
Сьогодні, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua