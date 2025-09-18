Президент США визнав: росіян на війні гине більше, ніж українців
Дональд Трамп наголосив, що російський диктатор вбиває багато людей
Президент США Дональд Трамп заявив, що через бойові дії Російська Федерація втрачає більше особового складу, аніж Україна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.
За словами Трампа, Путін вбиває багато людей. Водночас втрати Росії значно більші, ніж України. «Він (російський диктатор Володимир Путін – «Главком») мене підвів. Я маю на увазі, що він вбиває багато людей, і він втрачає більше людей, ніж, чесно кажучи, українці. Російських солдатів вбивають частіше, ніж українських. Але так, підвів мене. Мені не подобається бачити смерті», – сказав Трамп, додавши, що війни ніколи не було б, якби він був президентом раніше.
Глава США сподівається, що «скоро будуть хороші новини» в контексті війни, не уточнивши, що саме має на увазі. «У цій війні загинули мільйони людей, мільйони душ, і це не американські солдати. Солдати гинуть з такою частотою, якої ніхто не бачив з часів Другої світової війни. Я відчуваю, що з цієї причини я маю обов'язок врегулювати цю ситуацію», – каже він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін «підвів його». Трамп сподівався, що завершити російсько-українську війну буде простіше, зокрема через його нібито хороші відносини з Путіним.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння до російського диктатора Володимира Путіна «швидко вичерпується», і пригрозив Москві новими економічними санкціями, оскільки зусилля з посередництва у переговорах про перемир'я з Україною зазнали невдачі.
Як відомо, триває 1303-й день повномасштабної війни в Україні. За даними Генштабу ЗСУ, Росія у війні з Україною станом на 18 вересня втратила близько 1098380 особового складу.
До слова, у серпні президент США Дональд Трамп оприлюднив дані про втрати Росії та України у війні з початку 2025 року. За його словами, Росія зазнала значних втрат, тоді як Україна також постраждала, хоч і в меншій кількості.
