Російський дрон вдарив по автобусу з людьми у Краматорську: є поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Російський дрон вдарив по автобусу з людьми у Краматорську: є поранені
Російський дрон вдарив по автобусу з людьми у Краматорську
фото: Краматорська міська рада

За попередньою інформацією, поранення отримали 60-річний чоловік та 73-річна жінка

Сьогодні, 6 листопада, росіяни обстріляли Краматорськ. Окупанти вдарили безпілотником по автобусу з пасажирами. Двоє людей отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Краматорську міську раду.

Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко зазначив: «О 15:29, з застосуванням, попередньо, FPV дрону з БЧ, російські війська завдали удару по пасажирському автобусу в одному з селищ громади».

За попередньою інформацією, поранення отримали 60-річний чоловік та 73-річна жінка.

Пізніше стало відомо, що о 16:30 Краматорськ зазнав повторного обстрілу Влучання сталося поблизу житлового будинку в приватному секторі. Ворог застосовував ударний БпЛА «Молнія-2». Пошкоджено три приватні будинки.

Остаточні наслідки російського обстрілу встановлюються. 

Зазначимо, що триває 1352-й день повномасштабної війни в Україні.

Російські війська завдали одного ракетного й 37 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет й скинувши 95 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 2693 дронів-камікадзе та здійснили 3839 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

6 листопада станом на 22:00 відбулося 164 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. 

 

 

окупанти поранення росіяни Донеччина

