Росіяни обстріляли пожежну частину у Краматорську

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Наслідки атаки на Донеччину
Наслідки атаки на Донеччину
фото: Краматорська міська рада

Унаслідок удару постраждали дві людини

Вранці, 5 листопада, російські загарбники завдали трьох ударів по Краматорську. Під обстріл потрапила рятувальна частина та промислова зона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Краматорську міську раду.

За попередньою інформацією, поранено дві жінки – 72 та 66 року народження. Їм надається медична допомога.

Російські загарбники завдали трьох ударів по Краматорську
Російські загарбники завдали трьох ударів по Краматорську
фото: Краматорська міська рада

«Встановлюємо остаточні наслідки російського терору. Працюють всі відповідні служби», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники атакували Запорізький район. Ворожий FPV-дрон ударив по мікроавтобусу, чотири людини отримали травми.

Як повідомлялося, Полтавська область у ніч проти 3 жовтня зазнала масованого комбінованого удару з боку російських військ. Регіон атакували крилатими ракетами та безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Під час ліквідації наслідків нічного обстрілу рятувальники ДСНС потрапили під повторний ракетний удар.

До слова, у Херсоні російські війська вдарили БпЛА по рятувальниках.

Теги: обстріл рятувальники Донеччина

