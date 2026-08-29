Понамарьова раніше працювала вчителькою, а потім розпочала службу в органах внутрішніх справ Росії

Любовь Понамарьова приїхала на окуповану територію з Кіровської області Росії

Військові Збройних сил України ліквідували на окупованій частині Херсонщини 54-річну підполковницю Росгвардії Любовь Понамарьову. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російський сайт «Про город Киров».

За даними російського ЗМІ, Любовь Понамарьову поховали у четвер, 27 серпня, у селищі міського типу Опаріно Кіровської області, звідки окупантка родом. Відомо, що Понамарьова раніше працювала вчителькою, а також в адміністрації Опарінського муніципального округу. Потім вона розпочала службу в органах внутрішніх справ Росії.

За словами доньки Понамарьової, вона переїхала на окуповану Херсонщину «через роботу». Там Любовь Понамарьова служила у спеціальному загоні швидкого реагування (СОБР) Росгвардії. На момент ліквідації мала звання підполковниці поліції.

Як зауважує «Мілітарний», СОБР виконує завдання спецназу, а також бере участь у затриманні учасників Руху опору окупаційній владі.

Раніше Сили оборони України ліквідували на фронті Олександра Сергійовича Пушкіна – повного тезку відомого російського поета. Відомо, що учасник так званої Спеціальної воєнної операції Олександр Пушкін був родом із села Старі Зятці, що в Удмуртії. Це приблизно за півтори тисячі кілометрів від східних кордонів України. Поховали окупанта 21 серпня.

Також Сили оборони знищили російського окупанта Миколу Занозіна, який був триразовим чемпіоном світу зі степу.